MediaTek est devenu n°1 mondial des puces mobiles en 2020 (merci Xiaomi)

En 2020, le fondeur taïwanais a surpassé l’indétrônable Qualcomm et s’est érigé en numéro un mondial des puces mobiles.

Les Snapdragon de Qualcomm représentent aujourd’hui la panacée des puces mobiles sur smartphones Android, depuis les premiers prix jusqu’aux flagship, dotés, cette année, de l’excellent Snapdragon 888. Pourtant, en 2020, il semblerait que le fondeur californien se soit fait damner le pion par un certain MediaTek. Selon Android Authority, qui relaye une note de Omdia, le taïwanais a été le premier producteur de puces mobiles au monde en 2020, devant Qualcomm.

L’année dernière, MediaTek a ainsi expédié pas moins de 351,8 millions de SoC, soit une hausse de 47,8% par rapport à 2019 et une part de marché qui a progressé de 17,2% à 27,2% en l’espace d’un an seulement.

Merci Xiaomi (mais aussi Samsung et Oppo)

Et ce succès, il est en partie dû à une certaine marque chinoise : Xiaomi. Le constructeur chinois a en effet misé sur MediaTek pour équiper de nombreux modèles de l’année écoulée, et en aurait expédié pas moins de 63,7 millions en 2020, un chiffre presque trois fois supérieur à l’année précédente. Mais si Xiaomi a été le plus gros client du fondeur taïwanais en 2020, d’autres constructeurs ont participé à cette réussite. Oppo a ainsi livré près de 55,3 millions de smartphones dotés de puces signées MediaTek l’année dernière, tandis que Samsung en a expédié près de 43,3 millions.

Si les constructeurs ont davantage misé sur MediaTek en 2020, c’est aussi parce que le fondeur a en partie rattrapé son retard sur Qualcomm avec sa gamme Dimensity côté performances. Avec l’arrivée de la 5G, de nombreuses marques ont également cherché à s’équiper en puces 5G peu onéreuses afin d’équiper des smartphones d’entrée de gamme, notamment pour les pays émergents comme l’Inde. Qualcomm reste néanmoins largement majoritaire sur le segment haut de gamme, même si MediaTek commence à s’y faire une place, chez Honor, Huawei et peut-être même chez OnePlus avec le Nord 2.