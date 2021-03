Virgin Galactic présente son nouveau vaisseau de tourisme spatial

L’entreprise a dévoilé hier son nouvel aéronef destiné au tourisme spatial. Baptisé VSS Imagine, ce véhicule d’un nouveau genre devrait pouvoir accueillir ses premiers passagers d’ici l’année prochaine.

À l’heure où la situation sanitaire nous empêche de nous déplacer à plus de 10 km de notre domicile, le tourisme spatial n’a jamais été aussi populaire. En marge d’Elon Musk et de sa société SpaceX, qui prévoit d’envoyer les premiers touristes sur la Lune d’ici 2023 grâce au programme privé DearMoon, c’est vers l’entreprise Virgin Galactic que tous les regards se tournent depuis quelques jours. Hier, la société a dévoilé son tout nouvel aéronef destiné au tourisme suborbital, le VSS Imagine. Basé sur une conception modulaire, ce vaisseau est le troisième modèle SpaceShip développé par la société. Son revêtement en miroir devrait ainsi offrir une meilleure protection thermique aux voyageurs, affirme l’entreprise dans un communiqué officiel.

Avec deux nouveaux VSS dans sa flotte, Virgin Galactic devrait débuter les premiers essais au sol avec vol plané d’ici cet été, depuis la base de Spaceport America au Nouveau-Mexique (États unis). Plusieurs vols d’essai devraient ensuite suivre dans le courant de l’année, tandis que la société table sur ses premières croisières touristiques commerciales à partir de 2022.

Malgré un calendrier sans cesse repoussé pour les premiers voyages de Virgin Galactic, l’entreprise ne manque pas d’ambition. À terme, l’objectif sera de proposer 400 à 500 vols commerciaux par an, soit plus d’un par jour. Un objectif qui devra sans doute s’accompagner d’une baisse significative des tarifs appliqués par l’entreprise. Sir Richard Branson, le fondateur de Virgin Group a déjà émis le souhait de rendre les services de son entreprise plus accessibles. Une bonne nouvelle, quand on sait que les billets s’arrachent actuellement à près de 250 000$, soit un peu plus de 213 000€.