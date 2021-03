Snapchat travaillerait sur des nouvelles lunettes de réalité augmentée

Après les Spectacles, l’entreprise pourrait bientôt présenter une paire de lunettes connectées capables de plonger ses utilisateurs dans la réalité augmentée. Une présentation en mai prochain est à prévoir.

L’idée de porter des lunettes de réalité augmentée n’est plus du seul apanage des films de science-fiction. Grâce au casque de réalité mixte Hololens de Microsoft, c’est même déjà théoriquement possible. Il y a quelques jours, Pokémon GO et Niantic teasaient de leur côté un prototype de lunettes de réalité augmentée, capable de faire apparaître les monstres de poche au-delà de notre smartphone. Sans même parler du secteur du jeu vidéo, où la technologie aurait toute sa place, la réalité augmentée pourrait aussi nous accompagner au quotidien. C’est en tout cas l’idée fixe de Snapchat. Depuis déjà plusieurs années, l’entreprise commercialise ponctuellement ses lunettes Spectacles, capables de capturer photos et vidéos du point de vue de son porteur. Cette fois, le réseau social pourrait aller encore plus loin, en proposant des lunettes équipées d’écrans, afin de prendre en charge la réalité augmentée.

Concrètement, ces nouvelles lunettes Spectacles pourraient permettre à son utilisateur d’utiliser les célèbres filtres du réseau social directement dans la vraie vie, sans avoir besoin d’utiliser son smartphone. Attention cependant, aussi innovantes soient-elles, ces lunettes d’un nouveau genre ne seraient pour le moment pas destinées au grand public. Elles serviraient davantage à faciliter le travail des créateurs de contenus et des développeurs de l’entreprise. Selon les sources de The Information, les wearables devraient être officiellement annoncées en mai prochain, à l’occasion de la traditionnelle conférence des développeurs de l’entreprise. Si le prototype imaginé par Snapchat s’avère opérationnel, la plateforme pourrait largement prendre de court la concurrence, à commencer par Apple et Facebook, qui travaillent eux aussi sur des projets similaires.