The Witcher 3 aura droit à une mise à jour next-gen

Comme beaucoup d’autres jeux, The Witcher 3 aura droit à une mise à jour pour améliorer ses performances sur les consoles nouvelle génération, même si on ne sait encore rien sur les améliorations prévues.

Il y a plusieurs mois, CD Projekt Red avait annoncé aux fans de The Witcher que le troisième opus aurait le droit à une mise à jour next-gen quand les consoles Xbox Series et PlayStation 5 sortiraient. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et la sortie du titre Cyberpunk 2077 a bien occupé le studio puisque les versions PS4 et Xbox One étaient criblées de bugs et qu’il a fallu les corriger au plus vite. C’est d’ailleurs pour cette raison que le studio a déployé son patch 1.2 très récemment. En plus de cela, CD Projekt a du faire face à une cyberattaque provoquant la vente des codes sources des jeux Cyberpunk 2077, The Witcher 3 et Gwent sur le web. Maintenant que toutes ces affaires semblent réglées, CD Projekt est revenu sur la mise à jour next-gen de The Witcher 3 en précisant qu’elle arriverait d’ici la deuxième moitié d’année. Toutefois, le studio n’a pas encore dévoilé ce que l’on peut attendre de cette mise à jour bien que l’on puisse déjà imaginer certaines choses.

ICYMI, the next-generation update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming in the second half of 2021. pic.twitter.com/h2ISyEllQq — Radek (@gamebowski) March 30, 2021

Tout d’abord, on peut s’attendre à une qualité d’image boostée en 4K et une fréquence d’image à 60 fps comme c’est le cas pour d’autres jeux qui ont eu droit à une mise à jour next-gen. CD Projekt avait également mentionné vouloir raccourcir les temps de chargements et intégrer du ray tracing. La mise à jour sera gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur Xbox One, PS4 ou PC. La version next-gen sera disponible à l’achat séparément, dans une version comprenant les deux DLC, Blood and Wine et Heart of Stone, mais on ne sait pas encore à quel prix. Parallèlement, CD Projekt travaille aussi sur la mise à jour pour les consoles next-gen de Cyberpunk 2077.