Jusqu’à présent, lorsque les utilisateurs faisaient le choix de changer de système d’exploitation mobile — par exemple en passant d’iOS a Android, il leur était impossible de conserver leur historique de discussion. Pourtant, les choses pourraient bien changer. C’est du moins ce qu’a constaté le site WABetaInfo, spécialisé dans les indiscrétions autour de la plateforme au logo vert. Dans un article daté du 5 avril 2021, le site a en effet expliqué avoir découvert une nouvelle version avancée de l’application, comprenant notamment une option dédiée à la migration inter-OS des historiques de discussions. Capture d’écran à l’appui, on constate en effet qu’il sera bientôt possible de déplacer ses conversations depuis un système iOS vers un système Android. La démarche inverse (Android vers iOS) devrait évidemment être aussi au programme.

WhatsApp says that apps that claim to move your chat history between phones violate their Terms of Service.https://t.co/MK4tJmBGrc pic.twitter.com/Vz423jIVuv

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 15, 2019