Bon plan : pourquoi il faut acheter le Galaxy A52 sur Samsung avant demain ? 🔥

Si vous prĂ©commandez un Galaxy A52 ou A72 chez Samsung avant mercredi Ă minuit, vous aurez le droit Ă de gĂ©nĂ©reux bonus. Au-delĂ , l’offre standard sera appliquĂ©e.

Cela fait quelques jours que les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s. Pour le lancement de la nouvelle gĂ©nĂ©ration, le constructeur met ces modèles Ă l’honneur sur son site web. Ces rĂ©cents smartphones sont des appareils milieux de gamme qui succèdent aux Galaxy A51 et A71. Comme ces derniers, ils avancent de belles performances techniques qui dĂ©passent parfois leur propre catĂ©gorie. Nul doute qu’ils se positionneront aussi aisĂ©ment parmi les tĂ©lĂ©phones les plus vendus de l’annĂ©e.

Ă€ l’occasion de la sortie de ces nouveaux modèles, Samsung n’hĂ©site pas Ă mettre en avant de nombreux avantages sur le site officiel pour doper les prĂ©commandes. Attention, ces offres se terminent dĂ©jĂ Ă minuit le 7 avril. Il ne faut donc plus attendre si vous voulez sĂ©curiser un Galaxy A52 ou A72 Ă prix rĂ©duit.

En plus du rapport qualité-prix excellents des Galaxy A52 et A72, la boutique officielle dévoile des arguments financiers. Pour le lancement, vous avez le droit à un bonus reprise de 50€, aux écouteurs sans fil Galaxy Buds+ inclus et le dernier SmartTag offert. En prime, vous aurez aussi 5% du montant en points Samsung Rewards.

Voir l’offre sur le Galaxy A52

S’ils sont encore très rĂ©cents, les Samsung Galaxy A52 et A72 se positionnent dĂ©jĂ bien au-dessus de leur catĂ©gorie. Tous offrent une belle mise Ă jour des versions prĂ©cĂ©dentes, cela assurera leur succès sur le marchĂ©. Les A51 et A71 Ă©taient dĂ©jĂ parmi les smartphones les plus vendus de la marque, place Ă cette nouvelle gamme.

Samsung Galaxy A52, l’excellence du milieu de gamme

Les offres de lancement sur les Samsung Galaxy A52 et A72 sont affichées directement sur le site officiel. Elles ont débuté il y a quelques jours et se terminent déjà à la date du 7 avril. Vous avez encore quelques heures pour en profiter, suite à quoi elles disparaitront du site officiel.

Si vous craquez pour le Samsung Galaxy A52, A52 5G ou A72 dans le cadre de cette opĂ©ration, vous bĂ©nĂ©ficiez de nombreux avantages. Dans un premier temps, la marque vous offre les Galaxy Buds+ Ă l’achat de votre nouveau smartphone. Il s’agit d’une paire d’Ă©couteurs sans fil dont la valeur est de 149 euros. Ce modèle propose une autonomie de 11 heures d’Ă©coute ainsi que des haut-parleurs AKG.

La boutique officielle vous offre aussi un SmartTag en plus des Ă©couteurs sans fil Ă l’achat d’un Galaxy A52, A52 5G ou A72. D’une valeur de 34,90 euros, ce petit appareil fait office de balise que vous pouvez rattacher Ă tout autre objet important. Cela vous Ă©vite de perdre vos clefs ou votre sac, vous n’avez qu’Ă faire sonner le dispositif via votre smartphone. Autant dire que cela fera gagner un temps prĂ©cieux aux utilisateurs les plus tĂŞtes en l’air.

Voir l’offre sur le Galaxy A52

L’autre avantage mis Ă l’honneur sur le site officiel est le bonus reprise. Dans le cas oĂą vous prenez un Galaxy A52 ou A72 pendant les offres de lancement, la marque vous propose un bonus Ă la reprise de 50 euros en plus du montant de base. Vous pouvez vous dĂ©barrasser de votre ancien tĂ©lĂ©phone tout en rĂ©alisant des Ă©conomies sur le nouveau, c’est doublement intĂ©ressant.

Enfin, Samsung vous permet de rĂ©cupĂ©rer 5% du montant total du smartphone via des points Samsung Rewards. Si vous choisissez le Galaxy A52 5G Ă 449 euros, vous crĂ©ditez 22,45 euros en points Samsung Rewards. Ensuite, vous pouvez utiliser cette cagnotte directement sur le site, pour acheter d’autres articles comme une coque pour protĂ©ger votre tĂ©lĂ©phone par exemple. C’est un autre moyen d’Ă©conomiser lors de vos achats sur la boutique.

Avec les offres de lancement encore en cours, vous avez droit Ă 250 euros d’avantages sur le site officiel. Cela comprend les Ă©couteurs Galaxy Buds+, le SmartTag, le bonus reprise et les points Samsung Rewards. De base, les nouveaux modèles sont dĂ©jĂ proposĂ©s Ă un tarif ultra convenable pour leurs qualitĂ©s techniques. Le Galaxy A52 est disponible Ă 399 euros, le A75 5G Ă 449 euros et le A72 Ă 479 euros.

Une gamme de compétition

Nous avons eu l’occasion de tester les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 lors d’une première prise en main. Nous avons Ă©tĂ© rapidement convaincus par le positionnement des smartphones au sein de leur propre catĂ©gorie. Il dĂ©passe le reste des modèles concurrents sur ce mĂŞme crĂ©neau en proposant des performances qui atteignent parfois celles des smartphones premium… Pour un tarif de milieu de gamme.

Sans trop entrer dans les dĂ©tails, il convient de prĂ©ciser que cette nouvelle gamme a droit Ă de belles qualitĂ©s gĂ©nĂ©rales. Le Samsung Galaxy A52 5G est dotĂ© d’un excellent Ă©cran AMOLED (Infinity-O) de 6,5 pouces avec un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz. il propose une qualitĂ© photo de premier choix avec 4 capteurs photo situĂ©s sur le dos de l’appareil (grand-angle de 64 Mpx, ultra grand-angle, objectif macro et capteur de profondeur) et une camĂ©ra avant de 32 Mpx.

En comparaison, le Galaxy A72 propose un Ă©cran lĂ©gèrement supĂ©rieur avec une diagonale de 6,7 pouces. Il a aussi droit Ă une belle offre photo qui s’appuie sur un quadruple module photo. Celui-ci se base sur un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un tĂ©lĂ©objectif de 8 Mpx (avec un zoom optique x3) et un objectif macro de 5 Mpx.

Les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 ont tous droit Ă d’excellentes batteries qui assurent une autonomie prometteuse (4 500 mAh et 4500 mAh et 5 000 mAh). Globalement, ce sont des smartphones destinĂ©s Ă une utilisation au quotidien et bien plus. Ils promettent de se hisser facilement parmi les meilleures ventes de smartphones dans le monde en 2021. Si vous hĂ©sitez encore, c’est le moment de passer Ă l’action pour profiter des offres de lancement.

Pour en savoir plus sur les Galaxy A52 et A72, c’est ici :

Voir l’offre sur le Galaxy A52