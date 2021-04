Fortnite : diffusez désormais vos parties grâce à Houseparty

Il est désormais plus facile de streamer ses parties sur Fortnite grâce à l’intégration de HouseParty. Epic Games a également dévoilé des améliorations de performance sur la version Switch du jeu.

Alors que la saison 6 du chapitre 2 a commencé il y a deux semaines, Fortnite a eu droit à quelques améliorations de la part d’Epic Games durant ces derniers jours. Le studio a rendu le livestream beaucoup plus facile d’accès à tous ceux qui souhaitent diffuser leurs parties avec leurs amis grâce à Houseparty, racheté par Epic Games en juin 2019. Une fonctionnalité permettait déjà d’intégrer un chat vidéo créé sur Houseparty à Fortnite depuis le mois de novembre 2020.

Désormais, l’inverse est aussi possible puisque votre partie peut désormais être diffusée dans le chat vidéo. Grâce à ça, vos amis peuvent voir votre partie pendant que vous continuez à jouer sur votre console. Cette fonctionnalité n’est pas réellement comparable à ce que propose Twitch puisque c’est une diffusion seulement destinée à vos amis et non à un public ouvert et plus large. Pour le moment, la fonctionnalité est disponible sur PS4, PS5 et PC. Epic Games ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera disponible sur d’autres supports à l’avenir.

De plus, Epic Games a également amélioré certaines des performances de la version Switch du jeu. La mise à jour a été déployée le 30 mars dernier. Il y a donc une amélioration de la résolution de l’image, passant de 1000×560 à 1170×660 en mode portable et de 1390×780 à 1560×880 en mode téléviseur. Epic Games a annoncé que, suite à la mise à jour, les joueurs sur Switch pourront économiser environ 140 Mo d’espace de stockage.