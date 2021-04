[Bon Plan] Le Blu-ray 4K UHD Zack Snyder’s Justice League disponibles à moins de 20€

Actuellement proposé à l’achat digital et en location sur toutes les plateformes de VOD, le long métrage de l’univers DC, le fameux Zack Snyder’s Justice League arrive en DVD et Blu-Ray !

Le film Zack Snyder’s Justice League qui fait plus de 4h sera disponible le 9 juin en DVD, Blu-Ray et Steelbook Collector ! Vous pouvez le précommander dés aujourd’hui dans sa version 4K UHD pour seulement 19,99 euros chez Cultura !

Précommandez-le au meilleur prix chez Cultura

Dans Zack Snyder’s Justice League, Bruce Wayne (Ben Affleck), déterminé à faire en sorte que le sacrifice de Superman (Henry Cavill) n’ait pas été vain, s’associe à Diana Prince (Gal Gadot) pour recruter une équipe de méta-humains destinée à protéger la planète d’une menace apocalyptique. Mais la mission se révèle plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacun des super-héros qui vient en renfort doit d’abord surmonter ses démons intérieurs avant de s’allier aux autres et de former ainsi une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) vont tenter de protéger le monde contre les assauts de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid. Même s’il est peut-être déjà trop tard…

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Découvrez notre critique

Le scénario de Zack Snyder’s Justice League est signé Chris Terrio, sur une histoire originale de Chris Terrio, Zack Snyder et Will Beall, d’après les personnages DC (Superman a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster). Le film est produit par Charles Roven et Deborah Snyder, tandis que la production exécutive est assurée par Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio et Ben Affleck.