Google Pixel : pourquoi vous devez absolument installer cette mise à jour

Comme le notent plusieurs journalistes, la dernière mise à jour proposée depuis lundi dernier sur les Pixel de Google irait jusqu’à doubler les performances graphiques, suivant les modèles.

Comme d’habitude, Google priorise généralement ses propres smartphones en matière de mise à jour. Les patchs de sécurité déployés chaque premier lundi du mois apportent généralement des optimisations diverses et variées, et parfois quelques surprises. C’est le cas de la mise à jour d’avril 2021 que viennent de recevoir les Google Pixel. Si la firme parle simplement d’une « optimisation des performances pour certaines applications et jeux demandeurs d’un point de vue graphique », il semblerait que cette mise à jour aille jusqu’à doubler les performances GPU des derniers smartphones de la marque, comme le Pixel 5.

Des performances graphiques doublées ?

Chez Andreas Proschofky de Der Standard, on parle d’un énorme bond des performances graphiques, avec un gain de 30 à 50%. Andrei de Anandtech se montre encore plus optimiste et explique que les performances de son Pixel 5 ont tout simplement doublées grâce à cette mise à jour. Néanmoins, ce gain reste à mesurer, puisque, comme le note Anandtech, le Pixel 5 ainsi que le Pixel 4a 5G offraient jusque-là des performances plutôt faibles. À équipement égal – un Qualcomm Snapdragon 765G — les derniers smartphones de Google se montraient bien moins véloces que d’autres concurrents équipés de la même puce, notamment depuis l’arrivée d’Android 11. C’est donc en partie la résolution d’un problème, même si un tel gain de performance est toujours bon à prendre.

Autrement, cette mise à jour apporte également quelques optimisations bienvenues comme une meilleure prise en charge des capteurs photo dans des applications tierces et la résolution de bugs comme celui qui provoquait parfois un freeze de l’appareil au redémarrage ou qui faisait perdre le réseau à un Pixel lors de l’activation d’un VPN.