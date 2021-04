Xupermask, un masque anti-covid intelligent signé… Will.i.am

Vous en avez marre des masques chirurgicaux ? Will.i.am a la solution pour vous : un masque facial high tech muni de lumières LED et même d’écouteurs bluetooth intégrés. Il débarque dès le 8 avril au prix de 299 dollars.

Au cours du CES, Razer avait étonné son monde en présentant le Projet Hazel, un masque facial intelligent particulièrement perfectionné. Le concept a semble-t-il convaincu, puisque la marque a récemment décidé de faire entrer ce fameux masque en production. Et visiblement, cette tentative a donné des idées à d’autres, comme Will.i.am. En partenariat avec Honeywell, le rappeur américain vient d’annoncer la commercialisation du Xupermask, un masque anti-covid un brin moins high tech que celui de Razer, mais tout de même plutôt convaincant.

On retrouve un masque au look tout droit sorti d’un « film de science-fiction », comme le qualifie lui-même le rappeur. C’est Jose Fernandez qui a dessiné le Xupermask. On lui doit notamment quelques-uns des costumes de super-héros les plus célèbres comme celui de Batman ou de Spider-Man, certaines tenues des Daft Punk et même des combinaisons de SpaceX. On est dans le thème.

Musicien oblige, Will.i.am ne pouvait pas se lancer dans la conception d’un masque sans y apporter quelques notes dans vos oreilles. Ainsi, le Xupermask intègre une paire d’écouteurs qui se connectent sans fil à votre smartphone. Ils proposent même la réduction de bruit ! Autrement, on retrouve des éclairages LED, et, puisqu’il ne faut pas oublier qu’un masque sert aussi à protéger, des filtres HEPA remplaçables et deux ventilateurs. Le Xupermask disposera de sept heures d’autonomie, avec la possibilité de le recharger tout en l’utilisant. Prévoyez donc vos batteries externes si vous tombez à plat en pleine rue.

Ce masque sera disponible en deux tailles et deux couleurs dès le 8 avril en Europe, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis au prix de 299 dollars directement sur le site xupermask.com.

