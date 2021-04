Niu lance sa première trottinette électrique, la Kick Scooter

Niu Technologies vient d’annoncer ses nouvelles solutions de micro-mobilité urbaine dont sa première trottinette électrique qui sera disponible dès cet été en France.

Niu Technologies continue son développement dans les solutions de mobilités urbaines et aujourd’hui, le constructeur chinois vient présenter ses nouvelles solutions de micro-mobilité urbaine.

A l’occasion de sa conférence annuelle, le PDG, Yan Li, vient d’officialiser pas moins de quatre nouveaux vélos électriques sur le marché chinois et surtout sa première trottinette électrique, la Niu Kick Scooter qui sera disponible dès cet été en France. Niu complète donc son portefeuille de produits avec enfin un produit dans la mobilité du « dernier kilomètre ».

« Nous considérons avoir conçu la trottinette électrique la plus confortable à moins de 1000 €, offrant des performances de conduite exceptionnelles», déclare Yan Li, PDG de NIU Technologies. « Le large guidon permet une aisance de pilotage grâce à un placement idéal des mains dans l’axe des épaules et son grand plateau facilite le placement des pieds pour plus de stabilité. Les pneus de 9,5 x 2,5 pouces, quant à eux, absorbent les chocs et assurent une meilleure adhérence pour une conduite agréable. »

Ainsi, la Niu Kick Scooter sont disponibles en six coloris et déclinée en deux versions. Alors que la version Pro propose une autonomie de 50km (Moteur de 350W, 20kg et 7,5h de charge), la version Sport proposera une autonomie de 40km (Moteur de 300W, 18,5kg et 5,5h de charge). Les prix sont respectivement de 599 euros et 699 euros pour une disponibilité dès le mois de juillet 2021 en ligne ou chez les revendeurs officiels. Pour finir, la Kick Scooter est certifié IP54 pour une certaine résistance à l’eau au quotidien.