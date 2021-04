Lenovo Legion 2 Pro : le smartphone gaming dévoilé avant l’heure ?

Le 8 avril, Lenovo devrait présenter son tout nouveau smartphone gaming, mais voilà que des photos volées du Legion 2 Pro font irruption sur la toile.

La famille des smartphones gaming s’agrandit de semaines en semaines. Après le ROG Phone 5, le Nubia Red Magic 6 et les Black Shark 4 et 4 Pro, Lenovo devrait prochainement dégainer à son tour un nouvel appareil façonné pour le jeu mobile, le Legion 2 Pro. Lenovo devrait le présenter officiellement le 8 avril prochain, mais voilà qu’il se dévoile avant l’heure au travers d’images partagées sur AnTuTu.

Alleged live images of the Lenovo Legion 2 Pro leaked ahead of launch.#Lenovo #LenovoLegion2Pro pic.twitter.com/nN2fMZrWZG — Mukul Sharma (@stufflistings) April 6, 2021

Sans surprise, l’avant du smartphone présente une large dalle avec des bordures assez conséquentes, notamment en bas. Mais c’est après tout souvent le cas sur les smartphone gaming, afin de faciliter la prise en main. Selon les dernières rumeurs au sujet du Legion 2 Pro, il s’agirait d’une dalle AMOLED FHD+ de 6,92 pouces. On y retrouverait un taux de rafraîchissement de 144 Hz ainsi qu’un touch sampling de 720 Hz. Surtout, ces images volées nous permettent d’avoir un premier aperçu de l’arrière du smartphone. Très atypique, ce dos est divisé en trois parties, dont une au centre abritant non seulement les caméras, mais aussi un logo RGB et un petit ventilateur. La présence d’un système de refroidissement actif est en effet ce qui différencie les smartphones gaming de leurs homologues traditionnels. Lenovo aurait donc fait le choix de l’intégrer directement à la coque de son appareil plutôt que de proposer un accessoire externe comme bon nombre de ses concurrents sur le secteur.

Parce qu'on aime tous avoir un accessoire pour ne plus pouvoir mettre son smartphone dans la poche ! Alors que certains essaient d'être raisonnables, d'autres ne s'embarrassent même plus 🤣😁 Asus ROG Phone 5

vs RedMagic 6 pic.twitter.com/qthUkirsot — #StopAsianHate | Anh (@AnhPhanFr) March 28, 2021

Sous le capot, le Lenovo Legion 2 Pro devrait abriter un puissant Snapdragon 888 de chez Qualcomm, couplé à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Pour alimenter le tout, on retrouverait une imposante batterie de 5 500 mAh, capable d’être rechargée à 90W. Pour cela, on pourra compter sur son port USB-C placé non pas sur la tranche basse mais sur le côté, notamment pour lui permettre d’être rechargé en pleine partie. Reste à attendre le 8 avril pour confirmer ce design et ces caractéristiques.