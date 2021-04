Lenovo Legion Phone Duel 2, le nouveau smartphone des gamers

C’est au tour de Lenovo de profiter du Printemps pour annoncer son nouveau smartphone de gamer, à peine six mois après le premier. Voici le Lenovo Legion Phone Duel 2.

Après les rumeurs et surtout, seulement six mois après la première version, Lenovo vient d’officialiser son nouveau smartphone à destination des gamers. Voici le Legion Phone Duel 2 et contrairement à certains concurrents, il n’y aura pas de version Pro ou autres. Le premier Phone Duel était arrivé juste avant l’hiver 2020 et malheureusement, même s’il y avait tout ce qu’il fallait en soi, il n’avait pas marqué les esprits parce qu’il était arrivé bien trop tard sur le marché. C’est sans doute pour cela que Lenovo a accéléré l’arrivée de cette seconde itération, pour une sortie en même temps que tous ses concurrents directs.

Parce que les smartphones à destination des gamers se doivent de proposer le meilleur de la technologie, le nouveau Lenovo Legion Phone Duel 2 ne fait pas dans la dentelle avec le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 888. Bien évidemment, ce genre de smartphone vise un public qui sait ce qu’il veut, qui cherchent les meilleures performances possibles pour du gaming. Celui qui hésite avec un Samsung Galaxy S21, un Xiaomi Mi11 ou un OnePlus 9 Pro n’est clairement pas le cible.

Les caractéristiques

Aussi, avec un timing plus propice, Lenovo a mis toutes les chances de son côté et on retrouve des caractéristiques haut de gamme avec un SoC Qualcomm Snapdragon 888 (25% plus rapide qu’un Snapdragon 865), un GPU Adreno 660, de 256Go à 512Go de mémoire interne en UFS 3.1, 12Go ou 16Go de RAM LPDDR5, du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, pas un mais deux ports USB 3.1 Type-C sur le côté et sur le bas du smartphone, le tout dans un poids de 259g ! Comme c’est désormais une constante, on vous rappelle que la mémoire en UFS 3.1 est 15% plus rapide que l’UFS 3.0. Alors que les concurrents directs proposent souvent un accessoire en option pour mieux refroidir le smartphone, Lenovo innove en proposant ce que la marque appelle l’ATA 2.0, une architecture complète qui intègre un système de refroidissement complet et se passe donc d’un accessoire externe. Cela se traduit par un poids supérieur à la concurrence mais ne pas avoir d’accessoire, c’est un avantage aussi.

Du côté de la batterie, le Lenovo Legion Phone Duel 2 propose deux batteries de 2750mAh, soit un total de 5500mA. En plus de cela, le smartphone propose une recharge rapide de 65W sur n’importe lequel des deux ports USB-C mais surtout la possibilité d’utiliser les deux ports USB-C pour avoir une puissance totale de 90W, ce qui permettra de recharger le smartphone de 0 à 100% en seulement 30 minutes. A noter justement que notre exemplaire de test était livré justement avec un chargeur double USB-C de 90W. Alors que chez la concurrence, on ne trouve plus d’aération au dos, ce n’est pas le cas dans le dos du Legion Phone Duel 2, ce qui n’est pas non plus une surprise vu l’architecture ATA 2.0 vantée par le constructeur chinois.

La photo et l’écran

Du côté de la photo, le Lenovo Legion Phone Duel 2 propose un bloc photo composé d’un grand angle classique et d’un ultra grand-angle. C’est un peu le strict minimum en 2021 mais d’un autre côté, on parle d’un smartphone pour gamers et ce n’est pas forcément ce qu’on recherche sur un tel type de smartphone. On retrouve ainsi un capteur Omnivision de 64 Mégapixels avec une ouverture de F1.9 et sur l’ultra grand-angle, un capteur de 16 Mégapixels avec une ouverture de F/2.2. Mais parce que c’est un smartphone de gamer, Lenovo a compris l’importance de la caméra avant. Du coup, on découvre une caméra avant escamotable au niveau du bouton de veille avec un capteur de 44 Mégapixels. Si la position peut paraître bizarre quand on a le smartphone en mode portrait, tout prend son sens quand le smartphone est en mode paysage.

Côté audio, le Lenovo Legion Phone Duel 2 propose des haut-parleurs stéréo et bien évidemment le support du Dolby Atmos. Pas de prise jack sur le smartphone de Lenovo et on notera que l’adapteur USB-C est livré en standard, ce qui n’est plus une habitude des constructeurs en 2021. Parce que le streaming reste un usage lié au gaming et que la caméra a été pensé dans ce sens, le Legion Phone Duel 2 est équipé de 4 microphones avec annulation de bruits. Pour l’écran, on reprend la même recette qui fonctionne très bien pour les concurrents et on se retrouve avec un écran de près de 7 pouces avec une dalle AMOLED. On retrouve aussi une définition Full HD+ de 1080×2460. La diagonale est de 6,92 pouces au format 20,5:9 et bien évidemment, on retrouve un taux de rafraichissement de 144Hz, tout comme le support du profil DCI-P3 et le support du HDR 10+.

Beaucoup de boutons en plus

Alors que la concurrence se limite souvent à deux boutons situés sur la tranche droite du smartphone, chez Lenovo, on pousse le bouton très loin avec non pas deux mais quatre boutons sensitifs dissimulés dans la tranche droite du smartphone. Comment, grâce justement au design présentant des tranches biseautés à différents endroits. On se retrouve ainsi avec de quoi simuler les touches L1 et R1, mais aussi L2 et R2. Pratique. Mais ce n’est pas tout, il y a en plus deux boutons sensitifs supplémentaires dans le dos et enfin la gestion de la pression sur l’ecran, en dehors de l’écran tactile. C’est donc pas moins de 8 boutons en plus que propose le Lenovo Legion Phone Duel 2 ! Et pour plus d’immersion, le smartphone propose un double moteur haptique.

Disponible en deux versions, les prix commencent à 799 euros pour la version 256Go avec 12Go de RAM et 999 euros pour la version 512Go avec 16Go de RAM, le tout dès ce mois d’avril 2021.