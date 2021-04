Google I/O : l’événement est maintenu cette année, seulement en ligne

L’année dernière, tandis que le Covid-19 commençait à frapper violemment les États-Unis et la Californie, Google avait décidé d’annuler purement et simplement sa Google I/O, son traditionnel événement dédié aux développeurs. Contrairement à d’autres comme Apple et sa WWDC, la firme n’avait pas prévu d’événement virtuel pour compenser ce manque. Cette année, la Google I/O ne se tiendra toujours pas de manière physique, mais la firme donnera cette fois un événement 100% en ligne.

Dans un site web dédié, le géant américain nous donne quelques énigmes à résoudre, et la réponse pointe vers la date de la prochaine Google I/O : rendez-vous du 18 au 20 mai prochain ! Sundar Pichai, actuel CEO de la firme, vient également de nous y convier en postant un message sur Twitter.

…and we're back:) Join us May 18-20 for #GoogleIO live, online, and free for everyone. https://t.co/763eVjWpYE pic.twitter.com/Sk3tUnLme0

— Sundar Pichai (@sundarpichai) April 7, 2021