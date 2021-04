WhatsApp : attention à cette nouvelle arnaque qui cherche à voler votre compte

Après avoir été le lieu de diffusion d’un malware cherchant à mettre à mal la sécurité de votre smartphone Android, WhatsApp est sous le coup d’une nouvelle menace. Une arnaque plutôt élaborée est actuellement en train de faire son bout de chemin, et celle-ci cherche à pirater votre compte WhatsApp.

Cette escroquerie repose sur plusieurs étapes. La première, c’est un simple SMS d’alerte provenant de WhatsApp et vous fournissant un code de connexion, comme on peut en recevoir régulièrement avec l’authentification à deux facteurs. Immédiatement après avoir reçu ce SMS, un de vos contacts WhatsApp vous envoie alors un message vous indiquant « Bonjour, désolé je vous ai envoyé un code à 6 chiffres par SMS par erreur, pouvez-vous me le transférer s’il vous plaît ? C’est urgent. » Mais si ce contact vous envoie un message de ce type, surtout ne cédez pas : il a été hacké. En lui fournissant le code reçu par SMS, vous pouvez dire adieu à votre compte WhatsApp. Les hackers l’utiliseront probablement par la suite afin d’envoyer ce type de message à vos contacts, qui recevront un SMS d’alerte à leur tour.

🚨How this WhatsApp scam works

1. You get text

2. Then a WhatsApp message from a friend asks you for the code. DO NOT SEND

Your friend's WhatsApp has been hacked – now you're the target!

If you share the code, the scammers will hack yours too.

— Which? (@WhichUK) April 1, 2021