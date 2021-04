Prince : un album posthume est en préparation

L’au-delà n’empêche pas les artistes de continuer leur carrière. La preuve avec ce nouvel album inédit du chanteur Prince, qui s’apprête à sortir près de cinq ans après sa mort.

Les fans de Prince pourront bientôt retrouver l’artiste iconique dans un nouvel album posthume complètement inédit. Contrairement à Kurt Cobain et Amy Winehouse, qui ont pu bénéficier de la magie de l’intelligence artificielle pour sortir quelques titres exclusifs, ce nouvel album du chanteur est entièrement authentique. Il s’agit en réalité d’un enregistrement réalisé en 2010, six ans avant sa mort, et conservé depuis plus d’une décennie dans The Vault, une chambre forte inviolable où reposent bon nombre d’enregistrements encore jamais dévoilés au grand public. De son vivant, le chanteur avait en effet expliqué qu’il conservait une impressionnante collection d’enregistrements dans les locaux de Paisley Park Studios, dont certains que “personne n’avait jamais entendu”.

Welcome 2 America

Cinq ans après la mort du Kid de Minneapolis, c’est donc un nouvel album inédit, baptisé Welcome 2 America qui s’apprête à voir le jour. Ce dernier comprendra 12 titres inédits, et sera disponible à partir du 30 juillet prochain. En attendant, le titre éponyme Welcome 2 America est déjà disponible sur les plateformes de streaming, et notamment sur YouTube. L’artiste y évoque des sujets étonnamment actuels, comme le dévoile le label de Sony Legacy Recordings, qui a ressorti pour l’occasion une phrase pour le moins prophétique du chanteur prononcée en 2010 : “Le monde se tend à cause de la désinformation”.

En marge des plateformes de streaming, ce nouvel album inédit de Prince sera aussi commercialisé en version physique, comprenant un CD ainsi qu’un concert vidéo inédit de l’artiste et de son groupe New Power Generation enregistré au Forum de Los Angeles le 28 avril 2011. L’occasion pour tous les fans du Kid de découvrir une partie de son héritage, qui semble avoir encore beaucoup à offrir.