WhatsApp : attention à ce dangereux malware qui se diffuse sur l’application !

Utilisateurs de WhatsApp, prenez garde à ce nouveau malware qui se diffuse sur l’application ! Lukas Stefanko, chercheur en sécurité pour ESET, révèle dans une vidéo sur Twitter la présence d’une dangereuse campagne malveillante en cours sur l’application, et qui pourrait bien mettre à mal la sécurité de votre smartphone Android.

Android WhatsApp Worm?

Malware spreads via victim's WhatsApp by automatically replying to any received WhatsApp message notification with a link to malicious Huawei Mobile app.

Message is sent only once per hour to the same contact.

It looks to be adware or subscription scam. https://t.co/NYbh2A9Y6M pic.twitter.com/2tFgLyG94O

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) January 21, 2021