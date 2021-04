Forfait mobile : Bouygues casse les prix de son forfait illimité 200 Go 🔥

Avec le dĂ©ploiement de la 5G, les offres sur les forfaits illimitĂ©s 4G sont de plus en plus rares. Cette semaine, les opĂ©rateurs ont dĂ©cidĂ© de recruter de nouveaux clients, et Bouygues Telecom vient de lancer une vente flash sur son forfait B&You illimitĂ© Ă 200 Go de donnĂ©es. Les autres forfaits sans engagement de l’opĂ©rateur sont aussi concernĂ©s :

Profiter de l’offre B&You

Sur le marché du forfait mobile, B&You est un acteur majeur. Pour conquérir le marché, la marque de Bouygues Telecom a toujours reposé sur une offre à la fois simple et sans engagement, tout en gardant un prix contenu. En plus de cela, B&You est reconnu pour la qualité de son réseau, et de service client.

200 Go et sans engagement

L’offre proposĂ©e aujourd’hui chez B&You est du niveau de celles auxquelles on a l’habitude pour des Ă©vĂ©nements comme le Black Friday ou Back to School. Pendant quelques jours, la marque a dĂ©cidĂ© de casser le prix d’une grande partie de ses forfaits mobiles que ce soit les offres 5 Go, 100 Go, ou 200 Go. Vous avez donc le choix, si vous voulez payer moins cher, et avez besoin de moins de donnĂ©es mobiles.

L’offre star du jour, c’est celle qui inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 200 Go de data (dont 15 Go utilisables dans l’UE / DOM) et son prix chute Ă 14,99€ par mois. C’est une Ă©conomie non nĂ©gligeable pour ce forfait mobile en Ă©dition limitĂ©e. Si vous aimez le streaming vidĂ©o et que vous consommez Ă©normĂ©ment de donnĂ©es mobiles, c’est le forfait idĂ©al. Il peut mĂŞme ĂŞtre utilisĂ© dans un modem 4G si votre foyer n’a pas la fibre.

Si les 200 Go vous semblent surdimensionnĂ©s, B&You propose Ă©galement une offre illimitĂ©e avec 100 Go de donnĂ©es et 12 Go dans l’UE et les DOM. Elle offre les mĂŞmes prestations, Ă l’exception du volume de donnĂ©es, et est en rĂ©duction Ă 12,99€ par mois.

Si vous cherchez un forfait bien plus abordable et n’avez pas besoin d’un volume important de donnĂ©es, c’est l’offre 5 Go qui est parfaite. Elle comprend les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 5 Go de data (dont 4 Go utilisables dans l’UE/ DOM) pour 4,99€ par mois. C’est une offre ultra agressive sur l’entrĂ©e de gamme, avant la promotion, ce prix donnait droit Ă 100 Mo de datas.

DĂ©couvrir les offres B&You

De telles rĂ©ductions sont assez rares en 2021, et les prix proposĂ©s sont les plus intĂ©ressants du marchĂ©. Opter pour ce forfait mobile peut vous permettre de belles Ă©conomies. Point important, l’offre est valable au-delĂ des 12 premiers mois, contrairement Ă certains MVNO dont le prix remonte au bout de 12 mois. Si le prix est amenĂ© Ă monter dans le futur, le forfait Ă©tant sans engagement vous pouvez rĂ©silier Ă tout moment.

B&You, une référence sur le marché

L’offre B&You est forcement attractif grâce Ă son prix, mais surtout les services offerts. Point clĂ©, la qualitĂ© du rĂ©seau est soulignĂ©e, et la couverture est excellente, Bouygues Telecom ayant le second meilleur rĂ©seau dans l’hexagone selon l’ARCEP.

Si vous voulez conserver votre numĂ©ro, rien de plus simple. En appelant le 3179 vous recevrez votre numĂ©ro RIO, qui vous permettra de transfĂ©rer votre ligne chez Bouygues Telecom. Grâce au RIO, Bouygues Telecom s’occupe Ă©galement de rĂ©silier le forfait de votre opĂ©rateur mobile actuel.

Enfin, toutes les offres B&You reposent sur le principe du sans engagement. Si vous n’ĂŞtes pas satisfait de votre offre, que vous trouviez mieux ailleurs ou avez tout simplement besoin de fermer votre ligne, vous pouvez le faire Ă n’importe quel moment et sans frais.

Cette vente flash B&you se termine dans quelques heures. Si vous voulez changer de forfait mobile, c’est le moment idĂ©al, et ce genre de promotions sont de plus en plus rares chez les opĂ©rateurs principaux. Pour en profiter, c’est par ici :

Voir les offres B&You

Article sponsorisé par Bouygues Telecom