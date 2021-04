Le premier Oculus Gaming Showcase aura lieu la semaine prochaine !

Oculus, l’entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle acquise par Facebook il y a quelques années, vient d’annoncer son tout premier showcase dédié au gaming. À défaut de pouvoir tenir un événement physique à cause de la situation sanitaire, Oculus a choisi d’organiser un showcase en streaming. Ce format n’est pas tellement pratique pour montrer les performances d’un casque VR ou offrir une totale immersion aux joueurs, mais il est parfait pour présenter des jeux à un maximum de monde et ce, gratuitement. L’évènement se tiendra le 21 avril à 18h (heure française) et il sera diffusé sur Facebook, Twitch et Youtube.

Concernant son contenu, Oculus a été assez vague et on ne sait pas si un programme sera dévoilé quelques jours avant l’évènement. On sait en revanche que certaines mises à jour de jeux déjà sortis vont être présentées, ainsi que des images de gameplay inédites de titres à venir. Oculus réserve également « quelques surprises » dont nous ne connaissons encore aucun détail. L’on sait également que quelques développeurs seront de la partie, notamment Cloudhead Games (Pistol Whip, The Gallery), Ready at Dawn (Echo VR) ou encore ILMxLAB (Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge).

Dans le monde de la VR, les choses commencent à bouger petit à petit après une période sans grandes nouveautés sur le marché. Oculus Quest 2 a déjà eu quelques mises à jour en début d’année lui permettant de prendre en charge le multi-comptes et le partage d’applications. De son côté, Sony est en train de plancher sur un PSVR 2, dont seules les manettes ont été dévoilées à ce jour. Il n’est d’ailleurs pas prévu pour cette année même si certains l’attendent déjà de pied ferme.