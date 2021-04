Forfait mobile : RED by SFR explose le prix des 5, 100 et 200 Go

RED by SFR ne fait pas dans la demie-mesure en ce mardi matin. L’opérateur a annoncé son opération Big RED sur une durée de 72 heures avec à la clé, de généreuses économies sur toutes ses formules. Que ce soit le forfait mobile 5 Go, 100 Go ou même 200 Go, vous pouvez baisser votre facture jusqu’à 40%. On vous explique.

Un forfait mobile 5 Go à 5€

Comme à chaque opération Big RED, le forfait mobile qui est pris d’assaut est le moins cher. En ce moment, vous pouvez donc profiter d’une offre avec les appels, SMS et MMS illimités et 5 Go de data pour 5€ par mois. A titre de comparaison, vous pouviez obtenir seulement 1 Go de data pour ce même prix il y a encore quelques heures.

La différence entre 1 Go par mois et 5 Go par mois est très sensible. En effet, 1 Go est assez limité pour l’usage d’un smartphone au quotidien. En revanche, une majorité des français saura se contenter de 5 Go par mois pour son forfait mobile. Cette opération Big RED est donc une très belle opportunité pour profiter d’un nouvel abonnement pour seulement 5€ par mois.

Alors que les opérateurs – RED by SFR y compris – ont tendance à augmenter le prix de leur forfait mobile (en compensant par davantage de data), cette opération Big RED tombe à pic. Il faudra toutefois se montrer réactif puisque l’offre ne dure que jusqu’à jeudi. Cette opération ne dure jamais plus de 72 heures, il faut donc bien viser.

On rappellera aussi que ce forfait mobile est sans engagement. Quel que soit le produit que vous achèterez chez RED by SFR, sachez que l’opérateur ne demande jamais d’engagement de la part de son client (sauf cas exceptionnel comme les RED deals). RED by SFR a toujours offert un maximum de flexibilité à ses clients, il ne change pas ici pour son Big RED.

Les formules 100 et 200 Go à prix mini

Attention, un forfait mobile 5 Go ne suffira pas à ceux qui regardent beaucoup de films, séries et autres vidéos sur leur smartphone. Cela ne sera pas non plus assez pour ceux qui partagent régulièrement leur connexion internet. Mais heureusement, RED by SFR a la solution avec deux autres formules plus généreuses en data.

Au niveau du rapport qualité prix, le forfait mobile le plus intéressant est celui qui inclut les appels, SMS et MMS illimités et 200 Go de données mobiles pour 15€ par mois (au lieu de 25€). Au final, vous faites une économie de 40% par rapport à l’offre classique qui était encore disponible hier. Ce Big RED est vraiment généreux, d’autant plus sur ces enveloppes de data.

Entre le forfait mobile 5 Go et le 200 Go, on trouve un format intermédiaire : les 100 Go avec appels / SMS / MMS illimités pour 13€ par mois au lieu de 20€. C’est aussi un bon prix puisque cela représente 35% de remise par rapport au tarif normal. Cela dit, mieux vaudra rajouter 2€ en plus chaque mois pour profiter du double de la data…

Encore une fois, RED by SFR ne demande pas d’engagement pour ces deux formules. En optant pour un forfait mobile chez lui, sachez que vous pouvez aussi transférer votre numéro de téléphone gratuitement. Au final, toute la procédure de changement d’opérateur peut être initiée depuis le formulaire d’inscription.

Toute la relation avec RED by SFR se fera depuis le site internet ou l’application mobile. L’opérateur se montre très contemporain avec une offre qui est 100% dématérialisée. Cela vous permet d’avoir un forfait mobile bien moins cher que chez un acteur traditionnel. Si vous avez pu regarder notre comparateur de forfaits mobiles, vous l’avez probablement compris.

Une RED Box aussi en promotion

Si RED by SFR est très connu pour son forfait mobile, l’opérateur est également très actif sur les box internet. Si elle ne fait pas officiellement partie de cette opération Big RED, elle est quand même en promotion. Vous pouvez voir l’une des meilleures offres de l’année, il serait aussi très dommage de ne pas en profiter.

Pour ceux qui n’ont pas encore lu notre avis sur RED by SFR, le FAI a décidé de conserver la même souplesse de son forfait mobile pour sa box internet. Et c’est justement ce qui le distingue de la concurrence – qui a toujours misé sur l’opacité de la box pour tirer les prix vers le haut. Avec la RED Box, c’est simple, de qualité et pas cher.

Comme pour le forfait mobile, le premier point de cette box est qu’elle est sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout instant si le service ne vous convient plus. Cela oblige donc RED by SFR à rester toujours très compétitif pour garder ces clients. Vous n’aurez donc pas de hausse de prix brutale qui vous ferait fuir.

Ensuite, le rapport qualité prix est ultra agressif : la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimités vers les fixes et les mobiles et 100 Go de stockage dans SFR Cloud est à 25€ par mois. Ce prix était encore de 35€ par mois il y a quelques heures. Vous faites donc ici aussi une économie de 30% sur le produit.

Que ce soit la box ou le forfait mobile Big RED, les réductions ne sont pas éternelles. RED by SFR a prévu de mettre un terme à ces dernières dans les quelques heures à venir. L’opération Big RED ne dure jamais plus de 72 heures. Ce jeudi soir, elle prendra fin. Quand on sait qu’elle a lieu 3 ou 4 fois par an seulement, il ne faut pas louper le créneau.

Pour découvrir l’offre RED by SFR, c’est ici :

