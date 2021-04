Age of Empires 4 sortira cet automne

Durant le "Ages of Empires Fan Preview", Microsoft a dévoilé la fenêtre de sortie du jeu, ainsi que certaines de ses caractéristiques en termes de contenu et de gameplay.

Age of Empires, le jeu de stratégie en temps réel édité par Microsoft, va débarquer sur PC avec un quatrième opus dès cet automne 2021. Lors d’un évènement baptisé « Age of Empires Fan Preview » diffusé ce 10 avril, Microsoft a révélé toutes les dernières infos à propos du jeu, notamment concernant son contenu. Le jeu débarquera sur PC avec la campagne normande (Norman Campaign) qui sera l’un des quatre arcs principaux du jeu. Voici ce qui a été officiellement communiqué sur cette campagne : « La campagne normande raconte l’histoire du duc Guillaume le Conquérant qui reprend le contrôle de l’Angleterre au roi Harold, en commençant par la bataille d’Hastings, puis en suivant ses descendants Robert, Guillaume II et Henri Ier qui continuent à se battre pour ce qui deviendra l’Angleterre moderne ».

Du côté des civilisations, il semblerait qu’il y en ait huit au total, dont quatre sont déjà connues à ce jour. Il s’agit des Anglais, des Chinois, des Mongols et du Sultanat de Dehli. On sait aussi que le jeu traversera quatre âges différents, à savoir l’âge féodal, l’âge médiéval, l’âge des châteaux et l’âge impérial. Tout cela promet donc une belle diversité dans le gameplay. De plus, une nouvelle mécanique de jeu sera disponible. Il s’agit des embuscades, qui peuvent être réalisées en dissimulant des troupes dans des endroits spéciaux de la forêt, cachant ainsi les unités de la vue de l’ennemi. Non seulement cette mécanique va ajouter du réalisme aux stratégies militaires de l’époque dépeinte, mais elle va également permettre de diversifier le gameplay.

Age of Empires IV sera disponible via le Windows Store, Steam et le Xbox Game Pass sur PC pour 9,99 euros par mois. À noter également qu’une bêta privée sera disponible pour les membres du programmes Xbox Insiders.