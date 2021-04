Amazon lance son nouvel Echo Show 10 en France

Avec son nouveau design, Amazon propose son nouvel Echo Show 10 qui est capable de s'orienter automatiquement par rapport à l'utilisateur. Pratique.

Après les Etats-Unis, Amazon vient d’officialiser l’arrivée en France de son nouvel écran connecté. Ainsi, avec un tout nouveau design qui n’est pas sans rappeler l’iMac de 2002, voici le nouvel Echo Show 10 qui abandonne un design des plus classiques pour quelque chose de plus moderne.

L’Amazon Echo Show 10 (2021) embarque un écran HD de 10,1 pouces et surtout, il est non seulement capable d’adapter la luminosité en fonction de l’environnement mais il le fait aussi au niveau des couleurs. Mais ce n’est pas tout, avec la reconnaissance et la caméra intégrée, l’Echo Show 10 est capable de suivre les mouvements de l’utilisateur. En effet, que cela soit avec Prime Video, Netflix ou encore Molotov, la caméra de 13 Mégapixels offre un champ de vision de 110° et est capable de suivre les mouvements de l’utilisateur pour le garder au centre du cadre. Bien évidemment, cela fonctionne aussi lors des appels vidéos ou de la prise de photos.

Les appels Amazon sont pour l’instant limités aux appareils Amazon bien évidemment mais aussi tous les appareils équipés de l’application Alexa. Il n’est donc pas obligé d’avoir un Echo Show 10 pour profiter de la Visio. Et enfin, pour la caméra, l’utilisateur a la possibilité de jeter un oeil quand il le souhaite pour surveiller l’espace où se trouve l’Echo Show 10. Il pourra même parler au besoin et orienter la caméra avec son smartphone via l’application Alexa. L’écran repose sur une base équipées de doubles tweeters couplés à un woofer pour assurer un son directionnel. Et enfin, comme on pouvait s’y attendre, l’Echo Show 10 intègre un hub Zigbee et est donc capable de configurer des appareils connectés compatibles et sans hub supplémentaire.

Comptez pour une disponibilité en deux coloris dès demain, le 14 avril 2021, et vous pouvez déjà le précommander au prix de 249,99 euros.

Précommandez l’Echo Show 10 à 249,99 euros