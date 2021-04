Netflix prépare un film live-action Gundam

Décidément, la plateforme s’intéresse de très près à l’animation japonaise et principalement celle du Studio Sunrise. Alors qu’elle prépare déjà une adaptation live-action de Cowboy Bebop, Netflix planche aussi sur un film inspiré de l’univers de Gundam. C’est sur Twitter que la firme a annoncé la bonne nouvelle. Le projet, que l’on imagine encore à un stade embryonnaire, sera mené par Legendary en collaboration avec Sunrise. Legendary, célèbre pour avoir produit Pacific Rim et plus récemment Godzilla vs Kong devrait trouver aux monstres de fer une place de choix dans son univers.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix. — NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021

Pour rappel, la franchise d’animation japonaise créée par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate en 1979 siège parmi les classiques du genre mecha. Face à une surpopulation, l’humanité s’est tournée vers l’espace pour créer des colonies reproduisant les conditions de vie sur Terre. Mais le duché Zeon, chef d’une colonie spatiale de 150 millions d’habitants, réclame l’indépendance et déclare la guerre au gouvernement fédéral. Pour lutter contre les forces en armures du Colonel Zeon, l’Armée Fédérale développe le Gundam, un prototype très puissant de Mobile Suit. À son bord, un adolescent se retrouve mêlé à ces événements.

Le réalisateur de Kong : Skull Island aux manettes

Pour le moment, Netflix reste avare en détails sur le projet. La firme s’est contenté de donner le nom de celui qui aurait la lourde tâche de porter cet univers à l’écran. C’est à Jordan Vogt-Roberts que la mission a été confiée. Il s’est notamment illustré derrière la caméra dans Kong : Skull Island. Pour Gundam, il sera aussi à l’écriture et la production.

Pour le reste, il faudra sans doute patienter encore un peu. Netflix n’a encore donné aucune date de sortie du long-métrage, mais visiblement, ça ne sera pas pour tout de suite.