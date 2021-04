Facebook a dépensé 23 millions de dollars pour la sécurité de Mark Zuckerberg en 2020

Le géant des réseaux sociaux n’a pas hésité à mettre le prix pour protéger son fondateur et PDG. L’année dernière, la sécurité de Mark Zuckerberg a coûté 23 millions de dollars à l’entreprise. Un record.

Mark Zuckerberg a beau se montrer discret dans les médias, sa présence pèse lourd sur le budget annuel de Facebook. En 2020 rapporte le site de The Verge, qui cite les chiffres de la Security and Exchange Commission, la sécurité de l’homme d’affaires a coûté près de 23 millions de dollars. Un record par rapport aux années précédentes : En 2019, le budget alloué à protéger Mark Zuckerberg n’avait coûté “que” 13,4 millions de dollars, tandis qu’en 2018, le chiffre n’excédait pas les 10,4 millions de dollars.

Si le chiffre peut paraître disproportionné, Facebook estime quant à lui que cela permet “d’identifier et anticiper des menaces (…) spécifiquement orientées vers Mark Zuvkerberg”. Le réseau social au logo bleu est en effet loin de faire l’unanimité auprès du grand public, notamment concernant son utilisation des données personnelles, rappelle un porte-parole de l’entreprise, qui explique : “(Mark Zuckerberg) est synonyme de Facebook et, par conséquent, le sentiment négatif à l’égard de notre entreprise est directement associé à M. Zuckerberg et souvent transféré à ce dernier”.

Des hausses liées aux élections et au Covid

Si l’on en croit le réseau social, cette forte hausse (+10 millions de dollars) liée à la sécurité de Mark Zuckerberg se justifierait par deux éléments-clés survenus en 2020 : La crise sanitaire du Covid-19, qui a complexifié les mesures de protection du PDG de Facebook, mais aussi et surtout, les dernières élections présidentielles américaines, qui ont attisé de nombreuses tensions dans le pays ces derniers mois. L’entreprise a d’ailleurs tenu à rappeler que ces 23 millions de dollars étaient notamment compensés par le fait que Mark Zuckerberg ne se verse qu’un dollar symbolique annuel en guise de salaire. De quoi équilibrer un peu la balance.