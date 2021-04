Bon plan VPN : Surfshark rend la vie privée à un tarif mini

La nouvelle offre de Surfshark VPN permet de réaliser plus de 200€ d'économies. C'est le moment de reprendre le contrôle sur votre sécurité en ligne.

De plus en plus de personnes utilisent des applications VPN pour sécuriser leur navigation en ligne et s’affranchir des barrières géographiques sur internet. Si vous aussi vous êtes intéressé par ces outils très pratiques au quotidien, il est temps de vous laisser tenter. Surfshark, un VPN très bien noté dans notre classement, vient de dévoiler une offre qui permet de réaliser plus de 200€ d’économies grâce à une réduction de -81%.

Pour en profiter c’est simple, il suffit de souscrire à son abonnement 24 mois qui revient à un petit 2,09€ par mois. En plus, vous pourrez ensuite profiter du VPN sans limite sur tous vos appareils avec les connexions simultanées illimitées. Pour saisir cette belle offre avant qu’elle n’expire, c’est par ici :

Présentation du VPN Surfshark

Surfshark est un VPN ultra complet qui permet de sécuriser ses données numériques et son identité. En effet, dès son activation, l’application Surfshark chiffre toutes vos activités en ligne et vos informations personnelles. De cette façon, personne ne peut savoir ce que vous faites sur internet ni dérober vos données.

En plus de ça, le fournisseur modifie votre adresse IP et la cache afin de vous rendre anonyme et d’éviter le pistage en ligne. Si vous activez la fonction CleanWeb, Surfshark bloquera également les programmes malveillants, les tentatives de phishing et les publicités. Que vous soyez chez vous, au travail ou sur les réseaux Wi-Fi publics, Surfshark vous permet de naviguer en toute sécurité.

Surfshark vous donne accès à plus de 3 200 serveurs répartis dans 65 pays. Ce réseau étendu vous offre la possibilité de changer de localisation en quelques secondes. Le VPN va ainsi vous permettre de débloquer des contenus exclusifs non disponibles dans votre région. C’est le cas des chaînes télévision françaises à l’étranger, des programmes internationaux et des sites de streaming. À titre informatif, Surfshark débloque près de 15 catalogues différents sur la plateforme Netflix. Une réelle prouesse quand on sait à quel point peu de VPN parviennent à y accéder.

Pour les téléchargements, sachez que les serveurs de Surfshark autorisent le P2P. La bande passante est illimitée pour tous les utilisateurs et les débits sont plus que satisfaisants – bien qu’il ne s’agisse pas du VPN le plus rapide.

Comment profiter de l’offre promo Surfshark ?

L’offre de Surfshark vous fera profiter de tous les avantages du VPN pendant 24 mois à prix mini. Avec une réduction immédiate de 81%, le forfait 24 mois vous sera facturé 50€ contre 261€ hors promotion. En fait, c’est comme si Surfshark vous revenait à un peu plus de 2€ par mois pendant deux ans, ce qui est nettement inférieur aux prix normalement pratiqués sur le marché.

L’atout supplémentaire d’un abonnement Surfshark ce sont les connexions simultanées illimitées. Un compte peut ainsi couvrir un nombre infini d’équipements. Si vos amis ont besoin d’un VPN ponctuellement, vous pourrez les dépanner. L’application est compatible sur les supports estampillés macOS, iOS, Android, Windows, Linux et Fire TV.

À noter que cette offre très intéressante est 100% garantie pendant 30 jours après la date de souscription. En cas de besoin, il est donc possible de se faire intégralement rembourser après avoir effectué la demande auprès du service client. Ce point sur la garantie de remboursement devrait conforter les plus hésitants.

