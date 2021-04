Forfait mobile : les offres à 5€ se terminent à minuit (jusqu’à 200 Go) 🔥

Les offres choc de RED by SFR et B&You se terminent déjà ce soir à minuit. Ce sont les meilleurs deals sur un forfait mobile que l'on ait pu voir dans la dernière année.

Depuis quelques jours, RED by SFR et B&You se livrent une bataille sans pitié sur le forfait mobile. Les 2 opérateurs ont sorti l’artillerie lourde pour convaincre les français d’opter pour leurs abonnements mobiles. Que ce soit leurs formules avec 5 Go, 100 Go ou même 200 Go, vous avez l’occasion de faire de très belles économies.

Voir l’offre RED by SFR

Attention, chacun de ces opérateurs met un terme à ses offres ce jeudi soir à minuit. Si vous voulez encore profiter de ces belles affaires, il faudra donc se dépêcher. Que ce soit le forfait mobile de RED by SFR, celui de B&You ou même celui de Prixtel, ils sont tous excellents.

L’opération Big RED, un vrai succès

RED by SFR est un acteur de référence sur les forfaits sans engagement. Cet opérateur télécom se démarque avec des offres dont le prix est toujours très raisonnable. Dans le cadre de son opération Big RED qui se termine à minuit, il affiche des offres généreuses pour tous les profils de clients.

Avec le Big RED, l’opérateur propose un premier forfait mobile populaire : il contient les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 5 Go (et 6 Go depuis l’UE et les DOM) pour 5€ par mois. Pour ceux qui ont un usage limité d’internet sur leur smartphone, c’est un très bon forfait. Aucun rival n’affiche un prix aussi compétitif.

Pour voir ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR ne se cantonne pas à ce forfait mobile. L’opération Big RED met à l’honneur des formules qui contiennent un volume plus important de data. L’abonnement avec le meilleur rapport qualité prix est à 15 euros (au lieu de 25 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimité et 200 Go (dont 12 Go depuis l’UE et les DOM).

Un dernier forfait mobile est proposé par RED by SFR – il peut s’agir du bon compromis pour votre budget. Avec la promotion, il tombe à 13 euros par mois (au lieu de 20 euros) pour les appels, SMS et MMS illimités et 100 Go. Il est difficile de faire mieux sur le marché.

Qu’il s’agisse du forfait mobile 5 Go, 100 Go ou 200 Go, ces abonnements sont tous sans engagement pour le client. Vous avez la liberté de quitter RED by SFR quand vous le voulez sans nécessiter un justificatif lors de votre départ.

Le forfait mobile spécial “Very B&You”

B&You aussi fait tomber le prix de son forfait mobile avec l’opération Very B&You. La totalité des offres de l’opérateur est visée par une baisse de prix jusqu’à minuit ce jeudi. Comme son rival RED by SFR, ce dernier avance des offres plus compétitives que toutes celles qu’on a pu voir en cette année.

Le premier forfait mobile B&You coûte 4,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 5 Go. Une fois de plus, c’est la formule parfaite si vous voulez un abonnement avec une petite quantité de data. Pour ce prix, les offres habituelles comprennent souvent pas plus de 1 Go de data.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre B&You

B&You propose aussi 2 autres forfaits mobiles. Selon vos attentes et votre budget alloué, vous devriez trouver la formule qui vous conviendra. Toutes les offres de l’opérateur télécom sont sans engagement et prennent fin dans quelques jours.

Prixtel personnalise sa gamme de forfaits

Prixtel est un opérateur un peu différent de la majorité des acteurs présents sur le marché du forfait mobile. Ses offres se basent uniquement sur l’usage de data du client pour définir le prix. Surtout, ce dernier peut varier chaque mois selon l’utilisation de data des clients. Il n’y a pas de prix fixe, la facture est au plus proche de l’usage de chaque client. Vous avez le choix entre les réseaux de SFR ou Orange.

Dans le cadre de sa promotion, Prixtel propose un premier forfait mobile avec une belle remise. “Le petit” fonctionne selon un système de paliers qui associe prix et Go d’Internet chaque mois. Les appels, SMS et MMS sont illimités, ils n’influencent pas le prix mensuel. Voici les 3 paliers de cette offre :

Si vous prenez ce forfait mobile et que vous utilisez 9 Go sur un mois, le prix à la fin de la période sera de 4,99 euros. Si votre consommation passe à 14 Go sur le mois d’après, la facture montera à 7,99 euros. C’est la même chose chaque mois, le prix n’est pas fixe et suit ce système pour que vous ne payiez que ce que vous utilisez réellement.

Voir l’offre Prixtel

En plus de ce forfait mobile, Prixtel propose aussi deux autres déclinaisons baptisées “Le grand” et “Le géant”. Comme leur nom l’indique, elles contiennent plus de data que le premier abonnement. Le prix mensuel est aussi fixé selon ce système de paliers.

Prixtel propose uniquement des formules sans engagement. Encore une fois, cela veut dire que vous n’avez pas à rester client pendant une période déterminée, vous pouvez choisir un autre opérateur quand bon vous semble. Il n’y a pas besoin de se justifier auprès de Prixtel lors de votre départ. Tous les prix mis en avant sont valables durant une année. Sinon, il s’agit du seul opérateur télécom neutre en carbone en France.