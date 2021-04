iPhone perdu ? Utilisez Google Assistant pour le retrouver !

Cette nouveauté de l’assistant vocal de Google devrait plaire aux utilisateurs d’iPhone qui ne cessent de le perdre.

Si égarez un smartphone Android et que vous possédez une enceinte connectée de Google, il est plutôt aisé de le retrouver. La simple phrase « Ok Google, où est mon smartphone ? » le fait immédiatement sonner et vous permet de mettre la main dessus en quelques secondes. Néanmoins, si vous utilisez un iPhone d’Apple, la pratique s’avère un peu plus fastidieuse. L’Assistant Google était en effet capable de passer un appel téléphonique à votre iPhone, mais si ce dernier était en mode Avion ou Ne Pas Déranger au moment où vous l’avez perdu, la tentative se soldait par un échec. Mais ça, c’était avant.

Une mise à jour bienvenue pour les utilisateurs d’iPhone

Google vient en effet de mettre à jour son Assistant pour lui permettre de faire sonner un iPhone égaré, même lorsque celui-ci est en mode Ne Pas Déranger. Pour ce faire, Google Assistant va mettre à profit le système de notifications critiques d’iOS, lui permettant de contourner les réglages l’empêchant de le faire sonner. Pour accéder à ce système, Google a donc dû passer par Apple, qui lui a donné son feu vert. Étant donné que le HomePod et Siri proposent une fonctionnalité similaire pour retrouver son smartphone Android, c’était un juste retour des choses.

Notez que pour utiliser cette fonction avec Google Assistant, vous devrez nécessairement avoir installé et mis à jour l’application Google Home sur votre iPhone. En effet, une fois que celui-ci se met à sonner après une requête vocale, il faudra vous rendre dans l’application de Google pour faire cesser la sonnerie.