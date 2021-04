Box internet : 2 deals pour économiser jusqu’à 50% de sa facture

RED by SFR a lancé son opération Big RED. De l'autre côté, SFR se montre plus compétitive que jamais sur la box internet. Ce week-end, vous avez tout intérêt à changer d'offre pour faire des économies importantes sur votre abonnement fixe.

La box internet est un produit qu’il n’est pas toujours facile à comprendre. Pourtant, changer de box peut se faire très facilement et sans aucune discontinuité. Vous auriez tout intérêt à regarder les offres en cours ce week-end parce qu’elles permettent de faire de belles économies. Que ce soit chez SFR ou RED by SFR, il y a des promotions intéressantes à saisir.

Si RED by SFR est connu pour avoir une box sans engagement, SFR est la plus compétitive (et complète) au niveau du prix. Selon vos besoins, vous devrez choisir entre l’un ou l’autre. La réalité, c’est que ces offres se terminent déjà dans quelques heures. Il ne faut donc pas trop tarder pour être sûr d’avoir le meilleur prix.

Voir l’offre SFR

Voir l’offre RED by SFR

Si vous craquez pour une box Internet, il faut que vous soyez “nouveau” client pour être éligible aux promotions en cours chez SFR et RED by SFR. Le but de ces offres est d’attirer plus de clients au détriment de la concurrence, ce qui explique pourquoi ces deals généreux ne visent que les nouveaux utilisateurs.

SFR, la Fibre à 16€ par mois

SFR se présente comme un FAI assez conventionnel sur le marché des box Internet. Il bénéficie d’un service client appréciable en ligne comme en boutique. Cela peut rassurer tous les utilisateurs qui souhaitent pouvoir se rendre dans un espace physique en cas de questions. En ce moment, il affiche des promotions sur toutes ses formules.

SFR propose une première box Internet intitulée SFR Fibre. C’est la formule la plus abordable (et la plus populaire) de la gamme, elle avance quelques atouts imparables. Avec la promotion du week-end, le tarif de cet abonnement est de 16 euros par mois pour la Fibre (500 Mb/s), les appels illimités vers les fixes, un décodeur et 160 chaînes TV. Ce prix est valable pendant toute la première année puis il remonte à 38 euros par mois au-delà. La durée de l’engagement auprès du fournisseur est d’un an.

Pour découvrir la box Internet SFR Fibre, c’est par ici :

Voir l’offre SFR

Une deuxième box Internet est en promotion chez SFR ce week-end. Elle est un peu plus complète que la première à tous les niveaux. Son prix est de 22 euros par mois pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et les mobiles et 200 chaînes TV. Le prix est valable sur la première année, période durant laquelle le client est engagé chez le FAI.

Le gros avantage des box Internet tient dans le fait que le prix (réduit) est garanti pendant toute la première année. Sur la période, c’est une des meilleures offres du marché à l’heure où nous écrivons ces lignes. Vous pouvez très bien bénéficier de cet argument pendant 12 mois puis quitter le fournisseur lors de la hausse, car l’engagement est d’un an.

On rappellera aussi que SFR prend en charge jusqu’à 100€ de frais de résiliation chez votre opérateur actuel. Dans tous les cas, les frais de résiliation sont toujours inférieurs à 100€. Autrement dit, cela ne vous coûtera donc rien de changer de FAI pour aller chez SFR. A noter que la box internet vous sera livrée gratuitement sous 48 heures.

Big RED, la box internet souple

RED by SFR est un acteur plus moderne sur le secteur des box Internet, tout comme sur le marché du forfait mobile. Dans les deux cas, il met en avant plusieurs avantages tels qu’un prix accessible ou l’absence d’un engagement. Ses formules sont toujours lisibles et transparentes pour les utilisateurs. Ce week-end, dans le cadre de l’opération Big RED, la promotion est inédite.

La box Internet de RED by SFR revient à 25 euros par mois pour la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en débit montant) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. Le très haut début et les appels illimités sont des options qui reviennent à 10 euros sans promotion, ce qui veut dire que le prix de la formule est habituellement de 35 euros.

Vous faites des économies supérieures à 30% en choisissant cet abonnement maintenant. En plus, les deux premiers mois sont offerts (Fibre ou ADSL). Au final, vous avez vraiment tout à y gagner. L’autre différence avec SFR est que la gestion de votre compte se fait exclusivement en ligne, vous n’avez pas accès aux agences du groupe SFR.

Voir l’offre RED by SFR

De base, la box Internet de RED by SFR ne propose pas l’option TV. Le fournisseur considère que beaucoup de personnes n’ont pas de téléviseur et aucune raison de payer pour une fonctionnalité supplémentaire qu’ils n’utilisent pas. C’est aussi ce qui permet un prix de base aussi accessible. Si vous souhaitez choisir 35 ou 100 chaînes, c’est possible pour 2 ou 4 euros de plus par mois.

Le point fort de cette box Internet est sans engagement. Vous êtes libre de quitter RED by SFR quand bon vous semble, ce qui est pratique pour ceux qui ont besoin d’un point Wi-Fi sur une période limitée. Vous n’avez donc pas cette contrainte de rester un an minimum comme c’est le cas chez SFR.

Comme SFR, la marque RED by SFR va régler jusqu’à 100 euros de frais de résiliation chez votre FAI actuel si vous partez pour sa formule. C’est aussi un argument fort, ce qui permet de faire une transition sans aucun frais. On rappellera que le deal spécial Big RED se termine déjà dans quelques jours (21 avril), il ne faut pas manquer cette opportunité.