Edward Snowden récolte 5,5 millions de dollars pour son NFT (qu’il a cédé à une fondation)

La folie des NFT (non fungible token), ou certificats d’authenticité numériques, a inspiré Edward Snowden. Le lanceur d’alertes à l’origine des révélations sur le programme de surveillance de masse des services de sécurité américains a lancé son propre NFT. Le jeton cryptographique donnera à l’acquéreur la propriété numérique d’un montage réalisé par le photographe britannique Platon.

Le visuel représente le visage stylisé d’Edward Snowden devant la décision de justice américaine qui, en 2015, établissait l’illégalité des agissements de la NSA dont les méthodes de surveillance ont été exposées par le lanceur d’alerte en 2013. Ce qui lui vaut depuis de vivre en Russie pour éviter les représailles des autorités américaines.

L’intégralité des bénéfices de la vente du NFT, organisée par la plateforme Foundation, iront remplir les coffres de la Fondation pour la liberté de la presse. Les enchères se sont terminées vendredi soir sur une somme faramineuse : 2 224 ETH, soit plus de 5,5 millions de dollars ! Le montant a étonné et ravi l’instigateur du projet.

FIVE POINT FIVE MILLION from @PleasrDAO. It feels like the whole staff of @FreedomOfPress is watching live, and we've never seen anything like this. This is more than a spectacle — this is drama. All eyes turn to the dark horse. https://t.co/GOcrOiraXS

— Edward Snowden (@Snowden) April 16, 2021