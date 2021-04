Amazon Prime compte 200 millions d’abonnés, en hausse de 30% avec le Covid-19

Personne ne doutait qu'Amazon était une immense entreprise, mais Jeff Bezos a donné quelques chiffres qui confirment la puissance du géant du commerce en ligne.

C’est dans sa lettre annuelle aux actionnaires, la dernière avant qu’il passe la main à Andy Jassy, que Jeff Bezos donne une idée de l’empreinte d’Amazon sur l’économie mondiale. Le groupe compte 1,3 million d’employés sur le globe, avec 500.000 personnes embauchées rien que l’an dernier. Il faut dire que la crise sanitaire a fortement stimulé l’activité du géant du e-commerce.

Gros chiffres pour géant du commerce en ligne

1,9 million de petites et moyennes entreprises vendent leurs produits sur la plateforme d’Amazon, elles représentent 60 % de l’activité du groupe. Les clients d’Amazon ont connecté plus de 100 millions d’appareils connectés à Alexa.

Il y a actuellement plus de 200 millions d’abonnés Prime, ce qui leur permet de bénéficier d’une livraison plus rapide et de services comme Prime Video. Depuis le début de la crise sanitaire, le groupe américain a engrangé 50 millions de nouveaux clients Prime, soit une hausse d’environ 30% sur toute l’année.

Des chiffres à comparer avec ceux de 1997, trois ans après la création d’Amazon : l’entreprise ne comptait alors « que » 614 employés et 1,5 million de clients. « En 1997, nous n’avions pas encore inventé Prime, le Marketplace, Alexa ou AWS [Amazon Web Services] », explique Jeff Bezos. « Ce n’était même pas des idées, et aucune n’était prédéterminée. Nous avons pris de grands risques avec chacune d’entre elles, nous y avons mis beaucoup de nous mêmes ».

Le fondateur d’Amazon va laisser sa place de CEO à Andy Jassy, actuel chef de la branche AWS, au troisième trimestre. Jeff Bezos ne va pas trop s’éloigner de son entreprise : il compte bien rester engagé dans les grandes décisions, mais il veut consacrer davantage de temps et d’énergie à d’autres projets. Dont Blue Origin, sa société aérospatiale, et aussi à différentes structures caritatives.