Amazon : Jeff Bezos quitte son poste de directeur général

À partir du troisième trimestre 2021, c’est Andy Jassy, l’actuel chef de la branche Amazon Web Services qui deviendra le nouveau patron de la plateforme de commerce en ligne.

L’annonce est surprenante, d’autant plus que la plateforme enregistre des chiffres de ventes records depuis l’année dernière. Jeff Bezos a annoncé mardi 2 février qu’il s’apprêtait à céder sa place de directeur général d’Amazon à l’actuel chef de la branche dédiée au cloud du groupe, Andy Jassy. L’homme d’affaires resterait cependant toujours président de son conseil d’administration. Pour celui qui se dispute toujours le titre de l’homme le plus riche du monde avec le multi milliardaire Elon Musk, cette passation de pouvoir arrive au moment opportun, et devrait permettre à l’ancienne librairie en ligne d’être encore plus innovante à l’avenir : “Si vous vous y prenez bien, quelques années après une invention surprenante, les choses nouvelles deviennent normales. Les gens bâillent. C’est le plus grand compliment qu’un inventeur puisse recevoir. Amazon n’a jamais été aussi inventive, c’est donc un moment idéal pour cette transition”.

Une annonce qui survient, on l’a dit, alors que le chiffre d’affaires d’Amazon est au plus haut. La plateforme de vente en ligne a profité de la pandémie pour faire exploser son nombre de transactions en ligne. Son bénéfice net enregistre d’ailleurs une hausse significative, puisqu’il a doublé lors du quatrième trimestre 2020 en atteignant 7,2 milliards de dollars, sans doute boosté par des fêtes de Noël placées sous le signe de la distanciation sociale.

Concernant Andy Jassy, le nouveau directeur général en devenir de la marque, ce dernier a rejoint Amazon en tant que directeur du marketing en 1997, alors que l’entreprise était encore bien loin de ce qu’elle est aujourd’hui. Il a ensuite fondé et pris la tête d’Amazon Web Services en 2003, une branche devenue par la suite l’une des plus rentables pour le groupe. De son côté, Jeff Bezos promet de “rester engagé dans les grandes décisions d’Amazon”, tout en consacrant davantage de “temps et d’énergie” pour mener à bien ses différents projets annexes, allant de sa société aérospatiale Blue Origin, à ses ONG Day One Fund et Earth Fund, en passant par le Washington Post dont il est propriétaire.