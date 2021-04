Apple : si le nouvel iMac ressemble à ça, vous allez vous l’arracher

Un leaker fait le lien entre le carton d’invitation et l’iMac G3… Doit-on s’attendre à la présentation d’un nouvel iMac ce mardi ?

Ce mardi 20 avril, Apple présentera ses nouveautés dans une nouvelle keynote très attendue. On s’attend notamment à une nouvelle génération d’iPad Pro, et peut-être aussi les AirTags ou la troisième génération d’AirPods. Mais voilà qu’une nouvelle de dernière minute vient renforcer notre intérêt pour l’événement : un nouveau Mac Apple Silicon, et plus précisément, un iMac.

Un iMac remanié ce 20 avril ?

Sur Twitter, le leaker @L0vetodream partage le carton d’invitation de la Pomme et le met en lien avec l’ancien iMac G3, qui partage les mêmes couleurs. Selon lui, cela pourrait signifier qu’Apple pourrait présenter un nouvel iMac ce 20 avril. D’ailleurs, ces couleurs avaient déjà été aperçues dans d’anciens rendus d’un futur iMac basées sur les rumeurs à son sujet : design proche du Pro Display XDR, coloris de l’iPad Air, bordures affinées, puce Apple Silicon…

Plusieurs indices pointent l’arrivée d’un nouvel iMac. Non seulement les stocks de l’iMac « non retina » de 21,5 pouces sont visiblement limités sur l’Apple Store avec un allongement des délais de livraison, mais deux références concernant un nouveau tout-en-un ont également été découvertes dans la dernière bêta de macOS 11.3, signe d’un lancement imminent. Réponse ce 20 avril !

Un nouvel Apple Pencil pour accompagner l’iPad Pro ?

Si un iMac pourrait bien pointer le bout de son nez, l’événement du 20 avril devrait rester dédié à l’iPad Pro. Pour l’accompagner, Apple pourrait bien renouveler l’Apple Pencil, dont la dernière itération date de 2020. Justement, une vidéo en fuite partagée par @ileakeer nous montre ce qui s’apparente à l’Apple Pencil 3. Côté design, rien ne change, d’autant que la vidéo est très courte et qu’on ne voit même pas l’accessoire en entier. Néanmoins, cela pourrait être l’occasion pour Apple de doter son Pencil de nouvelles fonctionnalités exclusives au nouvel iPad Pro.