PS5 : la console bat un record de ventes aux États-Unis

Alors qu’elle est toujours sujette à une pénurie de composants, la PS5 devient la console qui s’est vendue le plus rapidement aux USA.

On le sait depuis un moment, la PS5 est sur les lèvres et dans le cœur de beaucoup de monde sur cette planète. Depuis sa sortie en novembre 2020, la console dernière génération de chez Sony connaît une vague de demandes sans précédents, si bien que la console est encore actuellement frappée par la pénurie. Aux États Unis, la PS5 vient de battre un nouveau record de vente, la propulsant à la première place des consoles s’étant vendues le plus rapidement. Elle détrône ainsi la Nintendo Switch, sortie en mars 2017. Cela prend en compte les chiffres de ventes en dollars ainsi que le nombre d’unités vendues depuis la sortie de la console. En seulement 5 mois d’existence, la PS5 s’est donc écoulée à plus d’unités et a rapporté plus d’argent que la Switch, 5 mois après son lancement.

US NPD Spend Trend – Monthly sales are now comparable to year ago periods that were impacted by pandemic-driven consumer spending increases. March 2021 gains in hardware, accessory and content sales (particularly Mobile) pushed the market to growth despite the elevated comp. pic.twitter.com/qVBHSLByie — Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 16, 2021

Début 2021, Jim Ryan est revenu sur les chiffres de vente extraordinaires de la console. En effet, la PS5 s’était déjà vendue à plus de 4,5 millions d’exemplaires à travers le monde en seulement deux mois. Puis, en février, Sony avait révélé que la PS5 était sur la voie des 7,6 millions de ventes d’ici la fin du mois de mars. L’entreprise avait également précisé que les ventes de lancement de la PS5 avaient surpassé, et de loin, les ventes de la PS4 à son lancement.

En parallèle, même si la PS5 l’a détrôné de la première place, la Nintendo Switch continue de se vendre extrêmement bien, elle aussi ayant connu un regain de ventes grâce à la pandémie et surtout à la sortie du jeu Animal Crossing New Horizons en mars 2020. Un an plus tard, en mars de cette année, la console a d’ailleurs été la plateforme matérielle la mieux vendue aux États-Unis en termes de profits et d’unités. De plus, une Nintendo Switch Pro pourrait bien faire remonter les ventes de Nintendo d’ici la fin de l’année.