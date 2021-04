Marvel : premier trailer pour Shang-Chi et la légende des 10 anneaux

Le film qui sortira sur nos écrans en septembre prochain, devrait explorer à nouveau l'univers du Mandarin.

Marvel va introduire un nouveau super-héros à son univers. En septembre prochain, les fans de la franchise pourront découvrir Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Si le long-métrage s’était fait discret jusqu’ici, il se dévoile enfin dans une première bande-annonce et ça s’annonce explosif. Entre corps-à-corps et bataille épique, le trailer nous donne un premier aperçu du film réalisé par Destin Daniel Cretton (La voie de la justice).

Le retour du Mandarin chez Marvel

Après avoir échappé à son héritage pendant une décennie, Shang-Chi doit désormais prendre la relève et devenir le Mandarin. Si le terme Mandarin ne vous est pas inconnu, c’est normal. Ce n’est pas la première fois que le personnage des comics fait une incursion sur le grand écran. En 2013, Marvel l’avait déjà introduit dans Iron Man 3 et il était alors incarné par Ben Kingsley. À l’époque, son nom était associé à celui de Trevor, un acteur qui œuvrait pour le compte du docteur Killian et de son projet Extremis. Ici, il s’agira d’explorer l’univers du personnage créé en 1963 par Stan Lee et Don Heck. Comme dans les comics, le Mandarin sera une figure antagonique qui utilise les dix anneaux de puissance pour semer la terreur.

À en croire les images cette première bande-annonce, Shang Chi devra s’affranchir de cet héritage pour se hisser en figure héroïque et distribuer quelques mandales au passage. En plus de Simu Liu (Taken) dans le rôle-titre, on retrouvera l’actrice Awkwafina. La musicienne et comédienne s’est notamment révélée dans la série Awkwafina is Nora from Queens et sera également à l’affiche du film d’animation Raya et le dernier Dragon. Tony Leung Chiu Wai (In the Mood for Love) devrait quant à lui camper le Mandarin.

Le film sortira sur nos écrans le 1er septembre prochain. Ce sera le second long-métrage de la phase 4, lancée en janvier dernier avec WandaVision sur Disney+.

