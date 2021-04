Netflix : la saison finale de Castlevania arrive en mai

L’adaptation des jeux vidéo éponyme se terminera le 13 mai prochain sur la plateforme, mais une suite est déjà en préparation.

La série animée Castlevania va bientôt tirer sa révérence. Après quatre saisons, elle reviendra pour un ultime chapitre. Selon Deadline, les dix derniers épisodes rejoindront le catalogue Netflix à partir du 13 mai. On retrouvera donc toute la clique pour une conclusion qui s’annonce déjà épique. Sur Twitter, Netflix a partagé un premier teaser. Il ne s’agit pas de nouvelles images, mais plutôt d’un bref récapitulatif de l’intrigue, histoire de se remettre dans le bain avant le grand final. Pour rappel, Castlevania est une série fantastique qui suit les aventures de Trevor, le dernier survivant du clan Belmont, alors qu’il tente de sauver l’Europe de l’Est de l’extinction. Dans sa quête, il va affronter Vlad Dracula Tepes, un personnage inspiré du fameux comte suceur de sang. Mais Trevor n’est plus seul et peut compter sur ses camarades, Sypha Belnades une magicienne et Adrian Alucard Tepes, son fils mi-humain mi-vampire pour l’aider. Inspirée des jeux vidéo éponymes, la série est la première production anime diffusée sur la plateforme.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA — NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021

Une suite déjà dans les tuyaux

Si la série originale va se clore dans quelques jours, l’univers de Castlevania ne va pas être remisé au placard pour autant. Selon Deadline, toujours, la plateforme prévoit déjà de lui offrir un spin-off. Il s’agira visiblement d’explorer le riche univers autour de nouveaux personnages. Si on ne sait encore rien de l’intrigue, on sait déjà que son créateur Warren Ellis ne sera pas de la partie. Il a été écarté du projet après avoir été au cœur d’une affaire de harcèlement sexuel, même s’il a fermement démenti. Pour le moment, le projet est encore très discret, il ne faudra donc pas s’attendre à le découvrir toute suite. Même si rien n’a été confirmé pour le moment, le choix d’offrir une nouvelle série aux fans fait sens, alors que Netflix tente de s’imposer dans le domaine de l’anime. Il faut dire que c’est un secteur assez prometteur, qui représenterait pas moins de 24 milliards de dollars en 2019 selon une étude de marché.