Disney : les scénaristes de Predator attaquent la firme en justice

Ils veulent récupérer les droits du film. Cela pourrait mettre en péril le cinquième film déjà prévu par Disney.

En rachetant la 20th Century Fox, Disney a mis la main sur la franchise Predator. Initiée en 1987 avec le film de John McTiernan, la saga devrait revenir à l’écran avec un cinquième opus réalisé par Dan Trachtenberg. Mais ce n’est pas vraiment du goût des scénaristes du premier film, qui espèrent récupérer les droits dans les prochaines années.

Selon The Hollywood Reporter, John et Jim Thomas viennent de se lancer dans une bataille juridique avec la firme aux grandes oreilles. Les deux frères cherchent à exploiter le dispositif de résiliation de la loi sur le droit d’auteur, “qui permet aux scénaristes d’annuler le transfert des droits après un certain temps, généralement après 35 ans d’exploitation” rapporte le média américain.. Le 17 avril dernier, donc, les deux créateurs auraient logiquement dû récupérer la franchise. Ils expliquent avoir envoyé un préavis en 2016 et n’avoir reçu aucune objection de la part de Disney depuis bientôt 5 ans. Dans la plainte, que The Hollywood Reporter a pu se procurer, on peut lire “puis, début janvier 2021, l’avocat de la défense a contacté de manière inattendue l’avocat des demandeurs, contestant l’avis de résiliation comme étant supposé inopportun”.

Disney sort les armes

En plus de s’opposer à la demande de deux scénaristes, Disney les attaques en justice à son tour. La firme juge que “les notifications des défendeurs ne sont pas conformes à ces exigences statutaires et sont invalides en droit”. Si la justice tranche en faveur des frères Thomas, Disney pourrait bien voir ses projets pour la saga mis en péril. En plus du cinquième film, la firme prévoit également de lui offrir des aventures sur le papier, grâce à Marvel Comics. Pire, cela pourrait inspirer de nombreux créatifs à réclamer à leur tour les droits de leurs films.

