Forfait mobile : Bouygues Telecom brade ses prix avec l’opération Very B&You

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter des populaires forfaits mobiles B&You à prix cassé. Mercredi soir, toutes ces (excellentes) promotions prennent fin.

Depuis quelques jours, Bouygues Telecom affiche des réductions généreuses sur sa gamme de forfaits mobiles sans engagement B&You. L’opérateur télécom affiche des remises allant jusqu’à 40% sur ses formules 5, 100 et 200 Go. Quel que soit votre profil, vous avez de quoi trouver un forfait adapté à vos besoins et à moindres frais.

Voir les offres B&You

L’opération spéciale Very B&You qui permet d’avoir de telles offres se termine déjà le mercredi 21 avril au soir. Au-delà, ces promotions ne seront pas renouvelées, il faut donc saisir l’opportunité avant qu’il ne soit trop tard. D’un point de vue rapport qualité prix, le forfait mobile B&You est un cran au-dessus de tous ses concurrents.

Une promesse généreuse chez Bouygues Telecom

Depuis le début des années 2010, la gamme de forfaits mobiles B&You connait un immense succès. Elle vient compléter la gamme de forfaits Sensation (avec engagement) de l’opérateur en s’adressant à un public différent. Toute la gestion de l’abonnement se fait par le biais d’internet (ordinateur ou application mobile), ce qui permet aussi de profiter de prix réduits.

La gamme de forfaits B&You de Bouygues Telecom se décompose en 3 formules : 5 Go, 100 Go et 200 Go. Elles sont toutes en promotion, elles affichent des prix environ 40% plus bas que sur les dernières semaines. On rappellera que toutes ces offres sont sans engagement, vous êtes donc libre de partir quand vous le voulez.

Le forfait mobile le plus accessible est celui avec 5 Go de data qui comprend aussi les appels, SMS et MMS en illimité pour 4,99 euros par mois. Il y a quelques jours encore, ce même abonnement était limité à 1 Go pour le même prix. Et attention, car dans quelques heures, il reviendra à son offre par défaut. En sachant qu’une majorité des français peut se contenter de 5 Go par mois, c’est une très, très belle offre.

Si vous consommez bien plus de data (jeux, streaming vidéo…) sur votre smartphone, il faudra choisir plutôt la formule à 100 ou 200 Go. La première inclut donc 100 Go de données mobiles, les appels / SMS et MMS illimités pour 12,99€ par mois. Si vous rajoutez encore 2€ en plus (soit 14,99€ par mois), vous pourrez même avoir 200 Go par mois.

Bouygues Telecom se montre vraiment très généreux sur tous ses forfaits. Typiquement, en temps normal, le forfait 200 Go est au prix de 24,99€ par mois. Vous faites donc 10€ d’économies par mois sur cet abonnement, soit 40% de remise immédiate. Encore une fois, ces offres prennent fin à minuit mercredi soir.

Pour découvrir les offres, c’est par ici :

Voir les offres B&You

Le parfait compromis pour un forfait

Par défaut, la gamme de forfaits B&You est déjà très compétitive. Avec cette remise supplémentaire, vous n’avez plus de raison de ne pas en profiter. Avec ces abonnements, vous avez un parfait équilibre entre la qualité, le prix, la flexibilité du contrat ou le service client. Bouygues Telecom a tout pensé pour répondre aux demandes de tous les clients, quel que soit leur profil.

Outre ces trois forfaits mobiles B&You en promotion, il y a un dernier forfait disponible chez l’opérateur – et il est compatible 5G. Si vous voulez essayer le nouveau réseau ultra-rapide, il faudra débourser 24,99€ par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 130 Go en 5G. Il faudra toutefois avoir un smartphone compatible avec la 5G.

Voir les offres B&You

En guise de bonus, sachez que vous aurez également accès à 2 mois gratuits au service Spotify Premium. Pour les plus curieux, Bouygues Telecom propose aussi une série de services / applications complémentaires à tarifs avantageux (OnOff, Norton, B.tv…). Vous pouvez les découvrir directement sur le site officiel de l’opérateur télécom.

Publication en partenariat avec Bouygues Telecom