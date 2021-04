Zoom lance un fonds de 100 millions de dollars pour développer des apps

Zoom met en place un fonds d’investissement de 100 millions de dollars dans le but de renforcer son écosystème d’applications.

Zoom Video Communications, qui édite le célèbre logiciel de visioconférence, vient d’annoncer le lancement du Zoom Apps Fund, un fonds d’investissement de près de 100 millions de dollars visant à renforcer son écosystème au travers de « Zoom Apps ». Le but affiché, renforcer sa présence sur les différents appareils au moyen d’applications diverses, dont près d’une dizaine sont actuellement en cours de développement, mais aussi du hardware.

Dans un communiqué, le CEO et fondateur de Zoom, Éric S. Yuan, est revenu sur le succès de la solution de visioconférence, et explique pourquoi cette initiative est d’autant plus importante aujourd’hui. « J’ai fondé Zoom en 2011, il y a presque dix ans. Sans le soutien des premiers investisseurs, la société Zoom ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui (…) Ce que j’ai appris au cours de l’année écoulée, c’est que nous devons faire en sorte que les réunions restent productives et ludiques. J’espère que le Zoom Apps Fund aidera nos clients à continuer de se réunir et à collaborer plus facilement, tout en permettant à des entrepreneurs de créer de nouvelles entreprises au fur et à mesure que notre plateforme évolue. »

Au cours de l’année écoulée, Zoom est passée de logiciel de visioconférence de niche à phénomène mondial, au moment même où la pandémie de Covid-19 a explosé. Sa particularité, c’était de pouvoir accueillir jusqu’à 100 participants en simultané gratuitement (et jusqu’à 1000 en souscrivant un abonnement payant), ce qui lui a permis de devenir une solution de choix lors de la réorganisation des réunions d’entreprises en télétravail, de l’enseignement à distance ou des relations sociales pendant les périodes de confinement. En 2020, Zoom est ainsi devenu la 5ème application mobile la plus téléchargée dans le monde, avec près de 477 millions de téléchargements à son actif.