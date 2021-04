Michael Keaton va renfiler le costume de Batman dans The Flash

Après des mois de rumeurs, la participation de l'acteur a été confirmée par son agence. Le tournage du film a été lancée hier.

C’est officiel, le Batman emblématique des films de Tim Burton va faire son grand retour dans la peau du chevalier noir. Alors qu’il exprimait récemment ses doutes quant à l’idée d’incarner à nouveau Bruce Wayne, Michael Keaton vient de confirmer qu’il serait au casting de The Flash. En janvier dernier, dans le cadre d’une interview pour Deadline, l’acteur avait confié avoir quelques réticences à se rendre sur les plateaux de tournage à cause de la pandémie. “Pour être honnête avec vous, ce qui m’inquiète par-dessus tout, c’est le COVID. Je garde un œil sur la situation pandémique en Grande-Bretagne. C’est ça qui déterminera ma participation. C’est la raison pour laquelle je vis en dehors de la ville, en restant à l’écart de tout le monde, car le problème du COVID me préoccupe vraiment. C’est donc la première chose que je prend en compte à propos de tous mes projets”. La nette amélioration de la situation outre-manche aura donc convaincu Michael Keaton de rempiler, comme le confirme son agence. Pour rappel, Michael Keaton a incarné Batman par deux fois sous la houlette de Tim Burton, la première en 1989 puis en 1992 dans Batman : Le Défi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andy Muschietti (@andy_muschietti)

Deux Batman pour le prix d’un

Keaton ne sera d’ailleurs pas le seul à faire son grand retour dans l’univers cinématographique de DC. Bien qu’il avait annoncé avoir raccroché le costume, Ben Affleck sera finalement de retour dans le rôle de Batman. Il devrait donc donner la réplique à son prédécesseur. Mais par quel miracle le film d’Andy Muschietti réussira-t-il à réunir deux Batman ? Le Multivers pardi ! Comme son alter-ego sur le petit écran, le Barry Allen d’Ezra Miller devrait ouvrir un passage vers des univers parallèles grâce à sa super vitesse. Les détails de l’intrigue restent en revanche encore secrets, mais le film jouera sans aucun doute un rôle déterminant dans le DCEU mais pourrait aussi impacter le Arrow Verse de CW. Les deux personnages incarnés par Ezra Miller et Grant Gustin se sont déjà rencontré dans le dernier crossover de la série The Flash, Crisis on Infinite Earths.

Attendu dans les salles obscures le 2 novembre 2022, The Flash vient de lancer sa phase de tournage. Pour immortaliser ce retour sur les plateaux, son réalisateur Andy Muschietti (Ça) a partagé un premier visuel. On y aperçoit le logo crépitant du super-héros le plus rapide du monde, après Superman bien sûr. En attendant, on pourra retrouver Batman, cette fois-ci incarné par Robert Pattinson, en mars 2022.