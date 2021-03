Zoom Escaper : l’outil parfait pour échapper aux visioconférences

Le télétravail commence à peser sur le moral de certains et cela se voit. Beaucoup de personnes se voient démunies à l’idée d’une énième visioconférence depuis leur canapé, qu’ils tentent tant bien que mal de camoufler avec les arrières plans bien pratiques de Google Meet ou de Zoom, tandis que d’autres préfèrent jouer la carte de la webcam qui ne fonctionne pas ou qui n’est tout simplement pas intégrée à l’ordinateur (alors qu’elle est juste recouverte d’un bout de scotch noir, au cas où). Sam Lavigne fait partie de ces personnes qui ne peuvent plus supporter de parler à un écran toute la journée. C’est pourquoi il a inventé un outil bien pratique répondant au nom de Zoom Escaper.

Comme son nom l’indique, c’est le site parfait pour vous échapper d’une conférence vidéo, au moyen d’un générateur de sons bien rôdé. Zoom Escaper génère des sons, tous plus irritants les uns que les autres, et qui en plus de ça peuvent être superposés les uns aux autres pour un effet maximal. Au total, il y en a huit différents : l’écho, la mauvaise connexion, le bébé qui pleure, l’homme qui pleure, le vent, les aboiements de chiens, les bruits de construction et le son d’une personne qui urine. Si certains de ces bruits sont clairement à prendre sur le ton de l’humour, comme le dernier en témoigne, d’autres peuvent s’avérer très utiles pour couper court à une conversation fastidieuse.

Évidemment, cet outil est à utiliser avec modération au risque de vous faire prendre la main dans le sac, et ils ne sont certainement pas recommandée par l’éthique professionnelle. Le créateur de Zoom Escaer a précisé sur Twitter que cela fonctionne aussi bien sur Zoom que sur toutes les autres plateformes d’appels vidéo, comme Google Meet. Le site fonctionne uniquement avec le navigateur Google Chrome pour le moment et est totalement gratuit. Sam Lavigne a publié une vidéo tutoriel expliquant comment utiliser les différents variateurs de sons.

Add different real-time effects to your voice, making it sound like you have a terrible connection, or that you must go and comfort the man weeping in your apartment. pic.twitter.com/nqtLK7Cp86

— Sam Lavigne (@sam_lavigne) March 15, 2021