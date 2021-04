Horizon Zero Dawn est gratuit sur PlayStation jusqu’au 14 mai !

Ça y est, le dernier jeu gratuit du programme Play At Home est disponible et il s’agit d’Horizon Zero Dawn.

Sony vient d’annoncer une excellente nouvelle pour les détenteurs de PlayStation 4 et 5 : l’arrivée d’un jeu gratuit pour tous. Il s’agit du jeu post apocalyptique en monde ouvert Horizon Zero Dawn. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Aloy, une paria vivant dans une société où la technologie s’entremêle avec le retour à la primitivité, et qui doit sauver le monde d’une seconde extinction. C’est le dernier jeu tant attendu du programme lancé par Sony il y a quelques mois intitulé Play At Home. Grâce à ce programme, les joueurs sur PlayStation ont pu bénéficier d’une petite dizaine de jeux gratuits, à commencer par Ratchet & Clank. Tous les jeux offerts sont les suivants :

Abzû

Enter The Gungeon

REZ Infinite (Compatible VR)

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (Compatible VR)

Paper Beast (VR)

Horizon Zero Dawn

Si ce n’est pas déjà fait, il vous reste peu de temps pour télécharger les 9 jeux offerts par Sony au mois de mars. En effet, ils resteront téléchargeables gratuitement jusqu’au 23 avril. Horizon Zero Dawn restera quant à lui disponible jusqu’au 14 mai, de quoi vous occuper pendant ce début de printemps, le temps que la situation sanitaire s’améliore. Cette démarche de la part de Sony vient du désir de l’entreprise de participer à l’endiguement de la pandémie mondiale, en proposant des jeux gratuits à ses joueurs afin qu’ils restent en sécurité chez eux.

Pour rappel, aucun abonnement PlayStation Plus ou PlayStation Now n’est nécessaire pour pouvoir télécharger ces jeux. Il suffit de se rendre sur le PlayStation Store et d’entrer sur la page des promotions, ou sur l’en-tête qui affiche le jeu.