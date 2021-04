Amazon va ouvrir son premier salon de coiffure

Amazon va se couper les cheveux en quatre pour améliorer l'expérience dans les salons de coiffure, grâce à la réalité augmentée.

Pour tester ses outils de réalité augmentée, Amazon va se couper les cheveux en quatre. Après avoir investi dans plusieurs infrastructures comme des libraires et des épiceries en libre-service, la firme de Jeff Bezos s’apprête à se lancer dans l’univers de la coiffure. Dans un communiqué, partagé sur son blog, Amazon annonce l’ouverture de son premier salon de coiffure. Situé à quelques pas du siège social de l’entreprise, il servira de laboratoire d’expérimentation pour ses technologies. “Nous avons conçu ce salon pour que les clients puissent venir découvrir certaines des meilleures technologies de produits de soin capillaires et de stylistes de l’industrie” a déclaré John Boumphrey, directeur national d’Amazon au Royaume-Uni.

La réalité augmentée pour améliorer l’expérience

Dans ce bâtiment, grand de 1500 mètres carrés, c’est la célèbre coiffeuse londonienne Elena Lavagni qui officiera. Cette expérience sera enrichie grâce aux nouvelles technologies et permettra notamment de choisir sa coupe de cheveux en l’essayant directement grâce à la réalité augmentée. Concrètement, grâce à des tablettes Fire disposées devant chacune des places, les clients pourront ajouter une coupe et une couleur à un de leur portrait. C’est peu ou prou ce que propose déjà L’Oréal dans son application dédiée à la coloration et c’est une bonne manière pour les clients d’éviter les mauvaises surprises au moment du séchage.

Ce ne sera d’ailleurs pas le seul outil proposé dans cet Amazon Salon. Grâce à la point-and-learn technologie, les usagers pourront choisir et commander des produits et les faire livrer directement chez eux en les ajoutant à leur panier. Grâce au scan de code-barre, il sera également possible d’obtenir la liste détaillée des ingrédients, à l’heure où de plus en plus de clients s’inquiète de composition de leurs produits cosmétiques. “Le salon est la dernière initiative conçue pour soutenir l’industrie de la beauté professionnelle et fait suite au lancement du Store Professional Beauty lancé au Royaume-Uni. Ce magasin offre aux entreprises de coiffure et de beauté un accès pratique à la sélection d’Amazon, large de plus de dix mille produits et fournitures.”

Pour l’instant, cet espace privilégié est réservé aux employés d’Amazon, avant son ouverture officielle à tous les clients. Les créneaux horaires seront réservables via un espace dédié dans les prochaines semaines. Malheureusement pour l’Hexagone, aucun salon du genre ne devrait pas ouvrir dans nos vertes contrées. Amazon n’a pas l’intention d’implanter son concept en dehors de cet unique salon. La firme précise que “ce sera un lieu expérimental où nous présenterons de nouveaux produits et technologies, et il n’est actuellement pas prévu d’ouvrir d’autres emplacements Amazon Salon”.