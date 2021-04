Xbox Game Pass : 6 nouveaux jeux débarquent au catalogue

Le Xbox Game Pass s'enrichit un peu plus avec des jeux forts, tels que MLB The Show 21, pour cette fin de mois d'avril.

Le mois d’avril avait commencé plutôt fort du côté du Xbox Game Pass avec 8 nouveaux jeux au catalogue. Pour cette fin de mois, Microsoft vient d’annoncer les prochains jeux à intégrer le service de jeux vidéo à la demande. Il s’agit tout d’abord de MLB The Show 21 (Cloud et console) qui est d’ores et déjà disponible au téléchargement. C’est l’édition la plus récente du fameux jeu de baseball dans lequel vous devez diriger votre joueur jusqu’à la victoire. Il est donc disponible au catalogue dès le jour de sa sortie. Ensuite, à partir du 22 avril, le jeu Phogs! sera disponible, uniquement sur PC. Dans ce jeu d’aventure, vous incarnez deux chiens qui évoluent dans un monde rempli d’énigmes et de défis. Un jeu plutôt loufoque qui promet de belles parties de rire.

Le 28 avril, Second Extinction (Cloud, console et PC) sera disponible en Game Preview. Il s’agit d’un jeu de tir dans lequel vous faites partie des survivants d’une planète Terre envahie par les monstres mutants. Votre rôle est donc de les tuer en utilisant vos compétences et armes spéciales. Dans le même style apocalyptique, Destroy All Humans! (Cloud, console et PC) débarquera au catalogue le 29 avril prochain. Cette fois-ci vous incarnez un alien qui doit terroriser les humains vivant sur Terre et anéantir leur environnement.

Enfin, deux jeux Fable vont débarquer au catalogue le 30 avril sur le cloud. Tout d’abord il y aura le jeu Fable III, puis Fable Anniversary, qui est une réédition remastérisée en HD du premier jeu Fable. Si vous ne connaissez pas Fable, il s’agit d’un jeu d’aventure dans lequel les choix que vous prenez ont des conséquences sur l’histoire, sorti originellement sur la première Xbox. Comme toujours, ces arrivées signent le départ de quelques jeux. Le 30 avril, ces 6 jeux vont quitter le catalogue :

Endless Legend (PC)

For the King (Cloud, Console & PC)

Fractured Minds (Cloud &Console)

Levelhead (Cloud, Console & PC)

Moving Out (Cloud, Console & PC)

Thumper (PC)

Pour rappel, l’abonnement au Xbox Game Pass est à 9,99 euros par mois sur console ou sur PC, et l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate est à 12,99 euros avec le Xbox Live Gold inclus.