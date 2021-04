COD Warzone : 100 millions de joueurs et une saison 3 imminente !

Warzone fête ses 100 millions de joueurs alors même que la saison 3 approche. Découvrez ici toutes les nouveautés annoncées par Activision.

La licence Call of Duty connait un grand succès depuis plusieurs années. Le mode de jeu Warzone, sorti avec le dernier Modern Warfare en 2020, a fait renaître le genre du battle royale en proposant des parties géantes de 150 joueurs. Un an plus tard, Activision est fier d’annoncer que 100 millions de joueurs ont rejoint la partie, une étape déterminante pour le jeu.

À titre de comparaison, Apex Legends a également récemment atteint cette étape, après deux ans d’existence, contrairement à Warzone qui a tout juste un an. Il faut dire que les confinements de 2020 ont beaucoup boosté la popularité du jeu. Son évolution est même assez comparable au jeu Animal Crossing New Horizons, qui est sorti dans la même période sur Nintendo Switch. Warzone a donc bénéficié du fait que la population, enfermée chez elle, n’ait pas eu vraiment d’autres choix que de se tourner vers les jeux vidéo. Avec autant de joueurs, Activision a beaucoup de mal a gérer les problèmes de triche, très fréquents sur Warzone.

La Saison 3 est bientôt là sur Warzone

En parallèle, la saison 2 de Warzone jointe avec Black Ops Cold War va bientôt prendre fin. En effet, Activision a confirmé que la saison 3 serait disponible dès ce 22 avril. Beaucoup de rumeurs ont circulé jusqu’à présent, concernant la modification de la map Verdansk. De la même manière que Fortnite il a quelques années, il semblerait qu’une explosion massive vienne frapper le cœur de la vile, ce qui devrait avoir des répercussions visibles sur le jeu.

Un tel événement a longtemps été teasé par Activision sur Twitter, proclamant « la fin est proche » avec la date du 21 avril 2021 (heure américaine). De plus, cela fait plusieurs jours qu’un message d’évacuation a été ajouté au jeu. Cet événement explosif devrait avoir lieu le 22 avril vers 5h (heure française) si jamais vous souhaitez y assister. Puis, vers 6h, un patch devrait être déployé, et la saison 3 débutera à ce moment là. En plus de tout cela, il semblerait que la saison 3 signe la propagation de la contamination zombie qui avait gagné la ville à la saison précédente.

Quelle sont les nouveautés pour Black Ops Cold War ?

Avec la saison 3, vont débarquer trois nouveaux opérateurs et un revenant, à savoir Antonov, Roman « Knight » Gray et Wraith, ainsi que Capitaine Price. Pour les armes, le programme est chargé. Seront ajoutés :

la mitraillette PPSh-41 (semaine de lancement)

(semaine de lancement) le fusil de précision Swiss K31 (semaine de lancement)

(semaine de lancement) le couteau balistique (semaine de lancement)

(semaine de lancement) le fusil tactique CARV.2 (en saison)

(en saison) le pistolet AMP63 (en saison)

(en saison) la batte de baseball (en saison)

Pour Black Ops Cold War, Activision a prévu quatre nouvelles cartes. Il s’agit de

Yamantau : ancien observatoire soviétique (6v6, semaine de lancement)

: ancien observatoire soviétique (6v6, semaine de lancement) Diesel : désert américain (6v6, 3v3, 2v2, semaine de lancement)

: désert américain (6v6, 3v3, 2v2, semaine de lancement) Standoff : map Black Ops II (6v6, en saison)

: map Black Ops II (6v6, en saison) Duga : montagnes russes (nouveau mode multi-team, en saison)

Pour les modes de jeu, la saison 3 signe le retour tant attendu du mode Cailloux et Bâtons. Dans ce mode c’est « chacun pour soi », chaque joueur étant déployé sur la map avec soit l’arbalète R1 Shadowhunter, le couteau balistique ou un Tomahawk. Vous devrez « gagner des points en tuant avec l’arbalète ou le couteau balistique, et éliminez vos ennemis avec le Tomahawk pour réduire leur score à zéro. Le premier joueur à atteindre la limite de score ou le joueur ayant le meilleur score à la fin du chrono gagne. » Le deuxième mode de jeu à arriver en cours de saison est le Multi-Team Elimination, qui est un mode de jeu à grande échelle ou plusieurs équipes de quatre joueurs s’affronteront sur la plus grande map du jeu.