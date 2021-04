Comment tester votre éligibilité à la fibre pour profiter de l’offre attractive de RED by SFR ?

Pour savoir si pouvez passer à la fibre, rien ne vaut un test d'éligibilité. Cela tombe bien, RED by SFR en propose un performant, en plus d'une des meilleures offres fibre du moment.

Le déploiement de la fibre optique en France avance à grands pas et chaque semaine de nouveaux foyers deviennent éligibles à travers tout le territoire. La technologie est infiniment supérieure aux lignes xDSL. C’est très simple, passer à la fibre va clairement tout changer. Entre un débit jusqu’à 50 fois supérieur à l’ADSL et une latence pouvant descendre à moins de 10 millisecondes, c’est l’assurance de pouvoir surfer, jouer en ligne et télécharger à la vitesse de l’éclair. Voici comment faire passer votre connexion à la vitesse supérieure.

Tester son éligibilité fibre

La fibre est peut-être déjà disponible chez vous sans même que vous soyez au courant. Pour le vérifier, rien de plus simple : il suffit de faire un test d’éligibilité fibre. Il vous permettra de savoir simplement et rapidement si vous pouvez profiter de cette technologie essentielle pour surfer dans des conditions optimales en renseignant votre numéro de téléphone fixe. Si vous venez d’emménager ou si vous ne possédez pas de numéro de ligne fixe, vous pourrez également tester votre éligibilité à partir de votre adresse.

Quelques secondes plus tard, vous saurez si vous êtes éligible à la fibre et à quels débits montants et descendants vous pouvez prétendre. Très généralement, cela sera jusqu’à 1 Gb/s par seconde en débit descendant. Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, vous devrez vous contenter de l’ADSL. Ce dernier peut déjà potentiellement dépasser votre abonnement actuel, notamment grâce à l’utilisation du VDSL permettant de monter assez haut en débit. Si la différence est importante par rapport à votre abonnement actuel, cela peut être très intéressant de changer.

Testez votre éligibilité fibre

Profitez de la meilleure offre du moment

Si vous êtes éligible, il est temps de choisir votre abonnement. Vous avez le choix de votre FAI, mais la meilleure offre du moment est sans conteste celle de RED by SFR qui offre des débits très élevés pour un abonnement mensuel très raisonnable : 25 euros par mois seulement grâce à plusieurs promotions disponibles pour une durée limitée. Actuellement, RED by SFR permet de cumuler de nombreuses réductions et avantages qui en font tout simplement la meilleure offre fibre du moment.

D’abord, RED by SFR offre l’option “Débit Plus” permettant de tripler votre débit Internet descendant qui pourra ainsi aller jusqu’à 1 Gb/s au lieu de 300 Mb/s. Sur le débit montant, vous gagnez également 200 Mb/s pour atteindre 500 Mb/s. Un gain notable qui se ressent d’autant plus en cette période de télétravail où l’on a besoin d’envoyer régulièrement des fichiers par Internet. Cette option “Débit Plus” est normalement facturée 5 euros par mois, elle est en ce moment offerte.

Sur le téléphone fixe, RED by SFR vous offre également une deuxième option très intéressante : les appels vers les mobiles de France en illimité. En plus des appels vers les fixes de plus 100 destinations en illimité. Là encore, cela vous permet tout simplement d’en faire plus pour le même prix puisque cette option est habituellement facturée 5 euros par mois également. Autrement dit, vous économisez en ce moment 10 euros par mois sur votre abonnement fibre.

Découvrez la fibre SFR à partir de 25 euros par mois

Quels sont les avantages de la fibre ?

Nous le disions en introduction, la fibre a deux avantages principaux. D’abord sur les débits ; avec une connexion jusqu’à 1 Gb/s, vous pourrez surfer sur le web à toute vitesse. C’est vrai pour afficher les pages web, mais avec autant de débit vous pouvez streamer tous contenus de votre choix dans la meilleure qualité (et ce même si vous êtes plusieurs dans votre foyer à le faire en même temps), tout en téléchargeant des fichiers en quelques secondes.

La fibre est également particulièrement appréciée des joueurs. Non seulement, car elle permet de télécharger des jeux et des mises à jour en quelques minutes, mais aussi parce qu’elle offre une latence très basse. Si vous jouez en ligne, vous profiterez donc d’un “ping” de quelques millisecondes à peine, ce qui vous permettra d’avoir un avantage sur les autres joueurs en étant plus réactif.

Testez votre éligibilité fibre

Cet article est sponsorisé par RED by SFR. Il a été réalisé par une équipe dédiée indépendante de la rédaction du Journal du Geek.