COD Warzone : Verdansk vous ramène dans les années 80

Après l'événement d'hier, Verdansk prend une autre dimension et fait un retour dans la passé avec son nouveau look.

Après un événement de fin de saison en deux parties, Warzone a dévoilé sa nouvelle carte hier dans la soirée. Après le bombardement de Verdansk, beaucoup s’attendaient à retrouver leur carte habituelle complètement détruite avec un énorme cratère en plein milieu, comme avait pu le faire Fortnite il y a quelques années. Cependant, Activision et Raven Software ont décidé de prendre une toute autre direction. Ils ont choisi de rembobiner la cassette et de ramener Verdansk dans les années 80, et plus précisément en 1984. Un choix étonnant mais qui peut s’expliquer au niveau de l’histoire.

Warzone rejoint la Guerre Froide

Lorsque l’événement de fin de saison a été détaillé sur Twitter, certains messages codés et le site Rebirth in the Ashes laissaient croire que le bombardement n’avait pas été ordonné par hasard et qu’un groupe de résistance, opérant dans l’ombre, souhaitait combattre ceux qui avaient ordonné l’attaque. Même si tout cela reste des suppositions, cela pourrait expliquer le fait que l’on nous ramène dans le passé, pour découvrir les origines du conflit. On peut donc légitimement se demander, quand est-ce que l’on pourra jouer sur la carte de Verdansk détruite par l’explosion nucléaire ? Si rien n’a été annoncé, on peut tout de même espérer un retour dans le présent (ou vers le futur) dans une prochaine saison.

Visuellement, c’est le premier gros changement auquel Verdansk a été confronté après un an d’existence. Presque tous les bâtiments ont été modifiés pour matcher avec l’esthétique et la réalité de l’époque. La mise à jour s’annonce donc assez conséquente, avec 25 Go au compteur. Ce chiffre sera évidemment plus haut si jamais vous souhaitez télécharger la saison 3 de Black Ops Cold War dans la foulée. On peut tout de même souligner qu’avec cette mise à jour de Verdansk, Warzone s’aligne sur la décennie dépeinte dans Black Ops Cold War, qui se passe très précisément dans les années 80, en pleine Guerre Froide. Pour le lancement de cette toute nouvelle carte, Call of Duty a dévoilé une bande-annonce de gameplay que vous pouvez regarder ci-dessous.

