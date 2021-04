Ce week-end seulement, vous pouvez économiser près de 1000 euros sur le Samsung Galaxy S21+

C'est le week-end à ne pas manquer pour s'acheter un Galaxy S21+ ! En cumulant plusieurs promotions disponibles sur le site de Samsung, il est possible de réaliser près de 1000 euros d'économies avec le smartphone. On vous explique comment faire pour en profiter au mieux.

C’est maintenant ou jamais. Si le Galaxy S21 vous fait de l’œil depuis sa sortie, vous devriez arrêter de tergiverser et profiter dès aujourd’hui de les offres inédites que propose Samsung sur son magasin. Jusqu’à ce dimanche 25 avril, il n’y a pas moins de 6 réductions, cadeaux ou offres spéciales pour l’achat d’un Galaxy S21+. Au total, c’est l’équivalent de plus de 502 euros de cadeaux ou réductions que vous offre Samsung. Et ça, c’est dans le pire des cas.

Dans le meilleur des cas, vous pourrez même réduire le prix du smartphone de 496 euros supplémentaires pour un total de 998,90 euros de réduction cumulée grâce à la reprise de votre ancien smartphone. Oui, en achetant un Samsung Galaxy S21+ ce week-end vous pouvez réaliser près de 1000 euros d’économie. Bref, depuis sa sortie, il n’y a pas eu meilleur moment pour s’offrir le dernier fleuron de la marque coréenne. Lancé à 1059 euros fin janvier, vous pouvez quasiment faire autant d’économie que la valeur du smartphone. Vous vous demandez comment c’est possible ? On vous explique.

Découvrez toutes les promotions sur les Galaxy S21

Le Galaxy S21+ deux fois moins cher grâce au bonus reprise

La plus grosse partie que vous économiserez sera liée à la reprise de votre ancien smartphone. Samsung propose en ce moment un bonus reprise d’une valeur de 100 euros. Cela signifie que la marque ajoute automatiquement 100 euros au montant de la reprise de votre smartphone. Ainsi, même si revendez un smartphone particulièrement vieillissant, vous économiserez quoi qu’il arrive 100 euros sur votre Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra. C’est le montant minimum auquel vous serez éligible dès l’instant où Samsung accepte de reprendre votre ancien terminal. Les refus seront rares, car le programme de reprise fonctionne avec de très nombreux téléphones, qu’ils soient récents, qu’ils aient quelques années, qu’ils soient en bon état, et qu’ils aient été fabriqués par Samsung ou non.

Mais si vous possédez un smartphone récent et avec peu ou pas de trace d’usure, l’offre de reprise permet de diviser par plus de deux prix du Galaxy S21. Dans le meilleur des cas, Samsung reprendra votre téléphone pour 496 euros. S’ajoutent les 100 euros du bonus reprise et vous pouvez alors profiter d’un rabais maximal de 596 euros sur votre Galaxy S21. Près de 600 euros de rabais donc sur les trois Galaxy S21. Ainsi, le Galaxy S21 est accessible à partir de 263 euros au lieu de 859 euros, cela représente presque 70 % de réduction sur le smartphone. Dans le cas du Galaxy S21+, vous pourrez l’obtenir à partir de 463 euros, tout simplement moitié prix. Vous pourrez difficilement trouver meilleur prix.

La procédure de l’offre de reprise est simple, et toutes les démarches expliquées. Il faut d’abord se rendre sur la page des Galaxy S21, puis de sélectionner l’offre de reprise. Vous serez ensuite guidé pas à pas.

Une fois le modèle du téléphone que vous souhaitez faire reprendre, vous devrez renseigner son numéro IMEI. Ce numéro est composé de 15 chiffres et il est accessible en composant *#06# sur le pavé numérique de l’application “téléphone”. Vous pourrez également le trouver dans la section “à propos” de votre mobile ou même directement sur la boîte de votre téléphone si vous la possédez encore. L’estimation finale du montant de la reprise avec le bonus de 100 euros compris est désormais affichée.

Vous pouvez ensuite passer commande et la bonne nouvelle est qu’il n’y a pas besoin d’avancer le montant de la reprise. À la réception de votre nouveau mobile, vous aurez 7 jours pour envoyer votre ancien smartphone à Samsung grâce au bon de retour fourni gratuitement. Vous avez donc semaine de délai pour transférer toutes vos données vers votre nouveau téléphone portable. À la réception, Samsung analysera le terminal et confirmera le montant de la remise s’il est conforme à la description initiale.

Plus de 400 euros de cadeaux supplémentaires

En plus cette offre de reprise exceptionnelle, Samsung ajoute vous propose de nombreux cadeaux supplémentaires. Pour l’achat d’un Galaxy d’un S21+ ou d’un Galaxy s21 Ultra, Samsung vous offre une paire d’écouteurs True Wireless : les Galaxy Bugs Live. Ces écouteurs qui se distinguent d’abord pour leur design en forme de haricot et surtout ils disposent d’une technologie de réduction de bruit active. Grâce à cette annulation de bruit, vous pourrez vous enfermer dans votre bulle dans les transports, et ils masqueront habilement les sons environnants qui pourraient venir vous déconcentrer. C’est pratique quand on travaille en musique, que cela soit au bureau ou à la maison. Avec leur micro, ils accompagneront votre téléphone pour décrocher et passer vos appels en mode mains libres. La qualité du son a de plus été améliorée par rapport aux premiers Galaxy Buds, venant ainsi corriger un défaut de la génération précédente. Commercialisés à 169 euros, les Galaxy Buds Live sont offerts avec les Galaxy S21+ ou S21 Ultra.

Peu importe le modèle que vous choisissez, Samsung vous offre le Galaxy Smart Tag. Cette balise connectée est à placer dans votre valise ou votre sac à dos, à accrocher à vos clefs, ou partout ailleurs où c’est intéressant… y compris au collier de votre chat ou de votre chien. Elle pourra ensuite être localisée très facilement depuis votre téléphone et ainsi retrouver l’objet auquel la balise est attachée ou savoir simplement où se trouve votre animal de compagnie. Avec lui, vous ne perdrez plus jamais vos clefs, ou vous n’attendrez plus jamais que votre valise arrive sur le tapis roulant à l’aéroport dans l’angoisse. C’est un cadeau d’une valeur de 34,90 euros que vous fait Samsung.

De plus, vos appareils sont protégés gratuitement pendant 2 ans grâce à l’extension de garantie Samsung Care+ qui est offerte en renseignant le code promo “MONS21PROTEGE” lors de la validation du panier. Cette garantie supplémentaire vous protège contre tous les dommages accidentels tels que la casse et l’oxydation ou tout autre problème. Votre nouveau smartphone sera soit réparé par les équipes de Samsung, soit remplacé si ce n’est pas possible. Bref, vous pouvez dormir sur deux oreilles. Avec cette offre spéciale, vous économisez également 149 euros, et vous gagnez en tranquillité.

Stockage doublé et couleurs exclusives sur le Samsung Shop

En achetant votre Galaxy S21+ directement sur le site de Samsung, vous pouvez également obtenir deux couleurs exclusives au Samsung Shop : le Phantom Gold et le Phantom Red. La première se rapproche d’un or rose à la fois discret et élégant tandis que le rouge vif donne énormément de personnalité au terminal, voyante, mais pas m’as-tu-vu, la couleur est une vraie réussite. Le Galaxy S21 Ultra a quant à lui droit à 3 couleurs exclusives sur la boutique : Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown. Si les deux premières sont superbes, la palme de l’originalité revient très clairement à la dernière puisque le marron est une couleur qui n’a presque jamais été utilisée sur un smartphone.

Voilà toutes les offres exceptionnelles que propose Samsung autour des Galaxy S21 ce week-end et… ce week-end seulement. Il faudra en profiter rapidement puisque certaines promotions ne sont valables que jusqu’à ce dimanche 25 avril. C’est très clairement le week-end à ne pas manquer pour s’acheter l’un des derniers fleurons de Samsung.

