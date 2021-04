Aeklys One : une nouvelle bague française dédiée au paiement sans contact

Tout le monde ne veut pas forcément avoir un smartphone sur soi ni même une montre connectée pour payer sans contact. Le français Icare propose avec l'Aeklys One une simple bague qui intègre tout le nécessaire pour régler ses achats en NFC !

Aeklys One a été conçu avec Philippe Starck, le fameux designer français partenaire d’Icare depuis quasiment le début de l’aventure pour cette start-up corse née en 2016. Son utilité est très simple : elle permet de réaliser des paiements sans contact de manière sécurisée, avec le système Wave Control qui empêche la bague d’être copiée.

Sans batterie mais avec plein d’idées

Étanche et sans batterie, cette bague évitera donc à son porteur de sortir un porte-monnaie, un smartphone ou une carte bancaire. Il suffit de placer la bague près du terminal de paiement (tous ceux qui sont compatibles sans contact le seront aussi avec la bague). La communication se déroule via une puce NFC ; la transmission des données est protégée par un processus de chiffrement AES 256 bits et se déroule via une antenne de conception propriétaire et brevetée.

Ce nouveau moyen de paiement est gratuit et sans frais, il fonctionne partout dans le monde. L’application compagnon retient la géolocalisation des transactions ainsi que leur histoire. Elle offre aussi des notifications en temps réel et une fonction qui permet de désactiver la bague, en cas de perte ou de vol par exemple.

Outre un design sobre (mais attention à l’encombrement, on parle ici d’un anneau assez imposant), l’Aeklys One possède un revêtement breveté antiviral et antibactérien. Il détruit 99,8 % des microbes, des virus et des coronavirus. L’Aeklys One est proposée à 49 € seulement, mais il faut s’inscrire pour être prévenu lorsqu’elle sera en stock.

Icare comptait déjà une première bague à son actif, il s’agissait de l’Aeklys tout court toujours destinée au paiement sans contact, mais avec quelques fonctions supplémentaires comme une carte de visite numérique, le déverrouillage d’ordinateur, ou encore une conciergerie privée. Un produit vendu 149 €.