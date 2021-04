Box internet : arrêtez de payer trop cher, voici 2 promos pour faire une économie 🔥

Les box Internet sont à l'honneur chez SFR et RED by SFR. Le premier propose une offre Fibre à prix mini tandis que le second prolonge le Big RED pour le week-end. C'est l'opportunité parfaite pour faire des économies.

Pendant les années, les box Internet avaient la réputation d’être un produit assez complexe à appréhender. Désormais, les choses ont évolué et les offres ont gagné en clarté pour le public. Le changement vers une nouvelle offre s’effectue maintenant facilement en quelques minutes. Ce week-end est une parfaite occasion pour changer de formules, les promotions de SFR et RED by SFR gagnent à être connues avant le retour aux prix standards.

SFR propose plusieurs box Internet au prix défiant toute concurrence la première année, il peut aussi miser sur son excellent service client. De son côté, RED by SFR avance une offre unique sans engagement de durée. Nous allons détailler les offres des deux FAI avant de vous aider à choisir la formule idéale pour vous. Tous les deals en cours se terminent dans quelques jours.

Voir l’offre SFR

Voir l’offre RED by SFR

On rappelle que vous devez nécessairement être “nouveau client” pour prendre la box Internet chez le fournisseur qui vous plait. Ces offres de SFR et RED by SFR ont vocation à séduire de nouveaux utilisateurs, c’est pour cette raison qu’elles visent uniquement ce public.

SFR, une box Internet avec la Fibre pour 16 euros

SFR est un fournisseur assez traditionnel sur le marché des box Internet. Cependant, il est très loin d’être vieillissant et peut compter sur plusieurs avantages. Au-delà du prix mis en avant dans le cadre de cette promotion, il propose un excellent service client. Vous pouvez obtenir des renseignements directement en ligne, mais aussi dans les boutiques “physiques” du groupe.

La première box Internet de SFR est la plus abordable de la gamme. Comme les autres, elle est visée par une remise de premier choix ce week-end. Ce week-end, la formule SFR Fibre voit son tarif chuter à 16 euros par mois pour la Fibre (500 Mb/s), les appels illimités vers les fixes ainsi qu’un décodeur avec 160 chaînes TV. Ce tarif est garanti pendant un an suite à quoi il grimpe à 38 euros par mois. L’engagement de durée chez le fournisseur s’étend aussi sur une année.

SFR ne s’arrête pas uniquement à cette box Internet ce week-end. Il propose une deuxième offre dont le prix est aussi en baisse. Un peu plus complète que la première formule, elle coûte 22 euros par mois pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que 200 chaînes TV. Une fois de plus, le tarif et la période d’engagement sont d’un an. Après les 12 premiers mois, le prix passe à 43 euros par mois.

C’est simple, ces box Internet ont le droit à des prix choc qui sont garantis pendant toute la première année de souscription. Il s’agit des meilleurs tarifs du marché ce week-end, aucun rival ne peut prétendre à de meilleures offres. En plus, l’engagement est d’un an, ce qui veut dire que vous pouvez quitter le FAI avant l’augmentation des tarifs.

Voir l’offre SFR

SFR peut rembourser jusqu’à 100 euros de frais de résiliation quand vous quittez votre fournisseur pour une de ses box Internet. Les frais sont toujours inférieurs à ce montant, ce qui implique que vous pouvez casser la période d’engagement sans avoir à mettre la main à la poche. La nouvelle box est livrée dans les 48 heures qui suivent la commande, le tout sans frais supplémentaires. C’est la box internet n°1 de notre comparatif.

RED by SFR, une box aux multiples atouts avec le Big RED

RED by SFR fait partie des acteurs qui sont arrivés sur le marché des box Internet il y a quelques années. L’avantage de ce fournisseur tient dans le fait qu’il propose une formule unique sans engagement de durée de la part du client. Son prix reste accessible, l’offre est simple et transparente. Le FAI fait fort avec l’événement Big RED qui a été prolongé ce week-end. Il se termine déjà mardi à minuit, pensez à faire vite.

La box Internet de RED by SFR mise en avant ce week-end tombe à 25 euros par mois pour la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en débit montant) ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles. Surprise, vous avez le droit à 2 mois offerts avec ce Big RED (Fibre ou ADSL), soit 50 euros d’économies en plus.

D’autre part, le très haut débit et les appels illimités sont habituellement des options qui reviennent à 10 euros. Le tarif de base de cette box Internet est de 35 euros contre 25 euros ce week-end avec cette promotion. La réduction est supérieure à 30%, autant dire que c’est une promotion à saisir au plus vite. Sachez également que le support client et la gestion de l’abonnement se font en ligne à 100%.

Si cette box Internet intègre plusieurs options dans la formule initiale, elle ne propose pas l’option TV. RED by SFR a préféré ne pas inclure cette fonctionnalité, car il considère que de nombreux utilisateurs n’ont pas de TV. Il est donc inutile que ces derniers paient pour une option dont ils n’ont que faire, c’est aussi ce qui permet un tarif aussi abordable. Vous pouvez accéder à 35 ou 10 chaînes pour 2 ou 4 euros en plus par mois.

La box Internet de RED by SFR est sans engagement de durée. Contrairement aux formules de la majorité des autres opérateurs (dont SFR), vous n’avez pas besoin de rester client pendant une période déterminée — qui est souvent de 12 ou 24 mois. Vous pouvez résilier votre abonnement quand vous en avez envie, sans même fournir de justificatif.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR prend également en charge jusqu’à 100 euros de frais de résiliation si vous quittez votre formule actuelle pour son offre. C’est l’assurance d’une transition sans frais en plus pour une box Internet qui vous fera forcément faire des économies tous les mois. Le Big RED se finit dès le début de la semaine (mardi).