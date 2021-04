Forfait mobile : pour baisser votre facture, cette pépite à 4,99€ est idéale 🔥

C'est le moment de choisir un nouveau forfait mobile, Prixtel fait chuter les prix de toute sa gamme. Au niveau du rapport qualité prix, il bat tous ses concurrents.

De plus en plus d’opérateurs mobiles virtuels (MVNO) se font remarquer sur le marché du forfait mobile depuis quelques années. C’est le cas de Prixtel, un acteur qui propose des offres parmi les plus agressives du marché. Il est sans engagement de durée et surtout il offre une promotion irrésistible. Pour baisser son budget de façon drastique, c’est le meilleur plan.

Le forfait mobile de Prixtel s’appuie sur les réseaux de SFR ou Orange, l’utilisateur a la possibilité de choisir entre les 2 lors de la souscription. C’est l’assurance de bénéficier de la qualité… sans trop dépenser. Toute la gamme d’offres affiche un excellent rapport qualité-prix, la quantité de data est impressionnante tandis que le prix mensuel est mini.

Un forfait mobile sur-mesure

Le forfait mobile de Prixtel a le mérite de correspondre aux attentes actuelles du public. Et pour cause, son prix s’adapte à chaque client tous les mois. Pour faire simple, vous payez seulement ce que vous consommez “réellement” sur cette période. Le MVNO s’appuie sur un dispositif de palier qui relie un volume de data à un prix afin que son offre soit la plus transparente possible.

De base, le forfait mobile de Prixtel comprend les appels, les SMS et MMS en illimité. La consommation de ces derniers n’influence par le prix, c’est le nombre de Go d’Internet qui détermine le prix de votre formule tous les mois. Il existe trois formules respectivement baptisées “Le petit”, “Le grand” et “Le géant”, leur nom évoque directement le volume de données mobiles. C’est ce paramètre qui évolue d’un abonnement à l’autre. Le forfait “Le petit” est destiné aux personnes qui utilisent peu de data :

Le fonctionnement du forfait mobile “Le petit” est simple, il met en avant paliers de 10, 15 et 20 Go. Il est limité à 20 Go d’Internet, vous devrez prendre une autre formule si vous estimez que vous allez consommer plus. Dans ce cas, les forfaits “Le grand” et “Le géant” sont faits pour vous, ils proposent des paliers respectifs de data de 40, 60 et 80 Go ainsi que 100, 150 et 200 Go.

Imaginons que vous preniez le forfait mobile “Le petit”. Vous choisissez cette offre et vous consommez 14 Go de data le premier mois : le tarif du mois sera de 7,99 euros. Dans le cas où vous utilisez seulement 10 Go ou moins le suivant, la facture sur la période baissera à 4,99 euros. C’est la même chose tous les mois pendant toute la période où vous restez client chez Prixtel.

Ce forfait mobile est très agressif sur le marché. C’est simple, aucun concurrent de Prixtel ne peut se targuer de proposer jusqu’à 10 Go de data pour seulement 4,99 euros. Il en est de même avec les autres formules dont les volumes de data sont plus élevées, le tarif reste toujours compétitif. En plus, vous avez toujours le choix entre SFR et Orange, sachant que ce dernier est le n°1 en France selon l’ARCEP.

3 forfaits mobiles complémentaires

Si le forfait mobile “Le petit” est excellent, il ne convient pas à tous les utilisateurs. Certains comptent bien utiliser leur smartphone pour jouer à des jeux mobiles, regarder des vidéos ou encore participer à des visioconférences. Si c’est votre cas, mieux vaut vous orienter vers les offres plus conséquentes, qu’il s’agisse de l’abonnement “Le grand” ou “Le géant”.

Quel que soit le forfait mobile de Prixtel, toutes les offres sont sans engagement de durée et basées sur le système de paliers. Avec les trois offres de l’opérateur virtuel, les appels, SMS et MMS sont en illimité. “Le grand” propose des paliers de 40, 60 et 80 Go pour des tarifs de 9,99 euros, 12,99 euros et 14,99 euros par mois.

De son côté, “Le géant” est le forfait mobile qui propose les volumes de data les plus élevés de la gamme, les paliers sont de 100, 150 et 200 Go pour des prix de 12,99 euros, 17,99 euros et 22,99 euros. L’un des atouts de cette formule tient dans le fait que vous accédez gratuitement au réseau 5G de SFR ou Orange sans avoir à dépenser plus. C’est la seule formule de la gamme qui comprend l’option 5G.

Voici le résumé des paliers avec les tarifs et le volume de data pour les formules “Le grand” et “Le géant”.

Paliers du forfait mobile “Le grand” :

Palier 1 : de 0 à 40 Go pour 9,99€

Palier 2 : de 40 à 60 Go pour 12,99€

Palier 3 : de 60 à 80 Go pour 14,99€

Paliers du forfait mobile “Le géant” (4G et 5G) :

Palier 1 : de 0 à 100 Go pour 12,99€

Palier 2 : de 100 à 150 Go pour 17,99€

Palier 3 : de 150 à 200 Go pour 22,99€

Le prix du forfait mobile de Prixtel — qu’il s’agisse de l’offre “Le petit”, “Le grand” ou “Le géant” est garanti pendant un an. Après les 12 premiers mois, chaque palier voit son tarif grimper de 5 euros (7 euros pour “Le géant”). Dans le cas de ce dernier, les 100 Go passeront alors à 19,99 euros par mois — un montant qui reste encore convenable pour un tel volume de données.

Prixtel, le seul opérateur neutre en carbone

Prixtel est un acteur MVNO de choix sur le marché du forfait mobile. Il répond à de nombreuses attentes du public, que ce soit en termes de prix, de transparence ou encore de nombre de Go d’Internet. Les offres sont également sans engagement de durée… Et il s’agit du seul opérateur télécom à atteindre la neutralité carbone en France. En effet, il plante des arbres via un partenaire pour compenser toutes ses émissions de CO2.

Prixtel fait fort avec cet argument, il se positionne comme un acteur sans engagement… mais engagé. Ses forfaits mobiles s’inscrivent sur ce positionnement fort, les clients payent uniquement ce qu’ils consomment tous les mois plutôt que de choisir des offres sur-dimensionnées aux données mobiles souvent gaspillées.

Le forfait mobile de Prixtel met le client au centre de son offre. Le prix reste contenu pour une offre sans engagement de durée dans le temps tandis que l’utilisateur peut se renseigner auprès du support client. Il est aussi possible de changer entre les réseaux Orange et SFR à tout moment, selon la zone géographique par exemple. Toutes les offres mises en avant aujourd’hui se finissent bientôt.

